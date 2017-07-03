الكشف عن مشروع قانون التأمينات الجديد مع بداية الدخول الإجتماعي المقبل

و قال السيد كسالي لوأج على هامش ندوة خصصت لكشف و مناقشة التوصيات المنبثقة عن الأيام الدراسية حول المنازعات القضائية في مجال التأمين أن وزارة المالية باشرت في إعادة النظر في قوانين التأمينات ل 1995 و 2006 لتحيينها و تعزيزها و هي حاليا بصدد تحضير القانون الجديد و المنتظر أن يتم الإنتهاء من تحضيره مع بداية الدخول الإجتماعي المقبل و من ثم الكشف عن محتواه و إقتراحه على الحكومة ثم البرلمان للمصادقة عليه.
و أضاف السيد كسالي الذي يرأس كذلك الشركة الجزائرية للتأمين و إعادة التأمين أن الإتحاد الجزائري لشركات التأمين و إعادة التأمين قد قدم إقتراحاته للوزارة في إطار الإعداد لمشروع القانون المرتقب الذي سيقدم حسبه حلولا للعقبات و المشاكل المطروحة في هذا الميدان في كل مجالات التأمينات.
"سيسمح القانون الجديد للتأمينات بمراجعة النقائص الملاحظة حاليا و تعزيز النصوص التشريعية القائمة و مطابقتها مع المعايير الدولية الحديثة و كذا توسيع دور المراقبة و هي خطوة كبيرة في مجال التأمين سواء بالنسبة لمؤسسات التأمين
أو المؤمنين " حسبه.
من جهة أخرى و بخصوص التوصيات المنبثقة عن الأيام الدراسية حول المنازعات القضائية في مجال التأمين المنظمة غضون السنة الفارطة بين مختلف ممثلي شركات التأمين و قطاع العدالة (قضاة و محضرين قضائيين و محامين) بمبادرة الإتحاد الجزائري لشركات التأمين و إعادة التأمين قال السيد كسالي أنها تهدف "لشرح و تطبيق أمثل للقوانين من شأنها مراعاة مصالح كل الاطراف في النزاعات المتعلقة بالتأمينات".
و في هذا الصدد أضاف المسؤول أن التوصيات التي انبثقت عن كل اللقاءات التي نظمت بالمجالس القضائية عبر مختلف مناطق التراب الوطني و التي جمعت ممثلي شركات التأمين و القضاة و المحضرين قضائيين و كذلك المحامين سيتم طرحها أمام الجهات المعنية لأخذها بعين الاعتبار عند تشريع القوانين و تطبيقها أو إصدار الاحكام القضائية.
و من بين أهم التوصيات التي تم الكشف عنها خلال الندوة التي حضرها مسؤلوا شركات التامين و المكلفين بالنزاعات لدى هذه المؤسسات و كذا قضاة و محامين انه من الضروري إستدعاء المؤمن بكل وسائل التبليغ لحضور الجلسات في القضايا التي يكون طرفا فيها و تمكينه من الدفاع عن حقوقه و كذا العمل على إستدعاء شركة تأمين المتهم تفاديا للحكم غيابيا و ما يترتب عن ذلك من تبعات قد تطيل امد النزاع و إستفادة الضحية من التعويض.
كما شددت التوصيات على التخفيف من معاناة ضحايا الحوادث الجسمانية و ذوي حقوقهم بإلزام كل شركة تأمين بالتكفل بضحايا المركبة المؤمنة لديها على ان يتم تسوية الملف بعث الدعوى العمومية و تحديد المسؤولية و الجهة التي تتكفل
بالتعويضات بصفة نهائية مع وجوب إنشاء إتفاقية بين مؤسسات التأمين و صناديق الضمان اجتماعي غرض منع التعويض المزدوج للضحايا.
و اقترحت التوصيات كذلك إعادة النظر في إثبات جنحة السياقة في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول على اعتبار أن أخذ عينة الدم لتحديد نسبة التعاطي غير كافية و لا تفي بالمطلوب مع تطبيق القوانين السارية المفعول في الحوادث التي تتسبب فيها شركات السكة الحديدية و الترامواي و الميترو بالنظر للمستجدات التي طرأت في المدة الاخيرة.
كما انبثق عن التوصيات ضرورة إستحداث وكالات ولائية أو جهوية خاصة بصندوق ضمان السيارات و إعادة النظر في الإجراءات المتبعة لتدخله حتى يؤدي الدور المنوط به مع تدعيم وكالة "الفا" تشريعيا و قانونيا حتى تتمكن من وضع اليد على كل التجاوزات في التصريحات الكاذبة و التزوير و الإشهاد الكاذب.
و دعت التوصيات الإدارات العمومية للأخذ بجدية اكثر لمسؤوليتها في وضع الاشارات و تحسين الإنارة العمومية داخل النسيج العمراني و التحكم بشكل أكثر عقلانية في حركة الاضواء و اللوحات الإشهارية وفقا للمعايير الدولية و كذا
تحديد مخالفات الطرق بدقة و إعداد دليل وطني حول سلم تحديد المسؤوليات في حوادث المرور يعتمد كمرجع لأعوان التأمين و القضاة عند النظر في المسؤولية بدلا من مسايرة إدانة المتهم. و شددت التوصيات كذلك على ضرورة النص على إلزامية إجراء المصالحة الودية من طرف المؤمن و حذف شرط تقرير الإستعانة بالغير لتقرير الخبير الطبي باعتبار أن نسبة 80 بالمائة المحددة بخبرة طبية كافية لاستعانة بالغير و مضاعفة مبلغ التعويض بنسبة 40 بالمائة.
كما اقترح تحديد سقف زمني لدراسة ملفات التعويض و تسويتها و تفادي عبارة "في الآجال المعقولة للتسوية" على ان تكون مدة الدراسة و التسوية لا تتجاوز شهرين منذ تاريخ الحادث و تفادي الطعون الغير مبررة في الاحكام و القرارات التي لا طائل من ورائها الا إطالة امد النزاع.
و تم اقتراح تشكيل لجنة مشتركة مؤلفة من قضاة و محامين و إطارات شركات التأمين مهمتها السهر على مراجعة القوانين و تكييف محتواها حسب المستجدات و هذا لتجاوز الفراغات و كذلك سلوك طريق التسوية الودية و جعل التعويض القضائي استثناء.
و نصت التوصيات كذلك بوجوب إضفاء المزيد من الشفافية في تسيير عقود التأمين الدولية لا سيما السياحية منها (تأمين السفر-البطاقة البرتقالية) مع توضيح أهم الإجراءات الخاصة بالتعويضات الناتجة عن الحوادث التي تقع خارج التراب الوطني.
و خلصت التوصيات كذلك الى ضرورة تنظيم حملات توعية مسبقة قبل إصدار القوانين المتعلقة بالسلامة المرورية و إعطاء موضوع السلامة المرورية الاهمية القصوى من طرف المعنيين بتحسيس المواطن بعواقب المخالفات المرورية والتهور و الإستهتار في الطريق مع العمل على استصدار نشرية إعلامية متخصصة في مجال التأمين لنشر ثقافة التأمين و التواصل بين الشركات و الزبائن.
و خلال المناقشة أبرز المتدخلون اهمية التدقيق في صياغة و ترجمة بعض المواد القانونية لتفادي مساوئ التأويل التي تأدي بدورها الى نزاعات قضائية و كذلك إعداد دليل لمختلف الاجتهادات القضائية لكل مسالة من المسائل القانونية التي كانت محل إشكال من إشكالات تطبق القانون.
من جهة أخرى كشف مسؤلوا الإتحاد الجزائري لشركات التأمين و إعادة التأمين تنظيم انه يعتزم تنظيم لقاء عربي يظم العديد من الدول العربية حول نفس الموضوع بالجزائر شهر سبتمبر المقبل لتبادل الخبرات و التجارب في هذا الميدان.