و أعرب السيد شرفة خلال هذا اللقاء عن قوة العلاقات التي تربط الجزائر وجمهورية كوريا الجنوبية مؤكدا على ضرورة العمل على تطوير الشراكة الاقتصادية التي تربط البلدين لا سيما في مجال التعمير والسكن وتسيير المدن يضيف بيان الوزارة.
إنجاز المدن الجديدة محور محادثات بين السيد شرفة و سفير كوريا الجنوبية بالجزائر
أدرج يـوم : الإثنين, 03 تموز/يوليو 2017 17:47 الفئـة : اقتصــاد قراءة : 15 مرات
الجزائر - استقبل وزير السكن والعمران والمدينة يوسف شرفة يوم الاثنين بالجزائر سفير جمهورية كوريا الجنوبية السيد بارك سونج جين حيث تطرق الطرفان الى علاقات التعاون بين البلدين في قطاع السكن والعمران و التهيئة العمرانية خصوصا تلك المتعلقة بإنجاز المدن الجديدة ومدى تطابقها مع مثيلاتها غبر العالم حسب بيان للوزارة.