بوحجة يستعرض مع رئيس لجنة الاعتمادات المالية بمجلس النواب الأمريكي "العلاقات الجيدة" التي تجمع البلدين

الجزائر, - استعرض رئيس المجلس الشعبي الوطني, السعيد بوحجة, يوم الاثنين بالجزائر العاصمة, مع وفد برلماني أمريكي برئاسة رئيس لجنة الاعتمادات المالية بمجلس نواب الولايات المتحدة الامريكية, رودني فريلنجهويسن, "العلاقات الجيدة" التي تربط البلدين في مختلف المجالات, حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

واوضح ذات المصدر أن الطرفين "تطرقا للعلاقات الجيدة التي تربط البلدين في مختلف القطاعات السياسية , الاقتصادية والثقافية", حيث ذكر السيد بوحجة في هذا الاطار ب"ضرورة تفعيل آليات الدبلوماسية البرلمانية من أجل تمتين التعاون بين البلدين".

من جانبه, اعتبر رئيس الوفد الامريكي الجزائر بمثابة "قلعة للاستقرار والأمن", مثمنا "دورها البناء في تحقيق الأمن في جوارها وفي مساعدة الدول التي تعاني من عدم الاستقرار في إفريقيا لإيجاد حلول سلمية لمشاكلها وذلك من خلال

المصالحة الوطنية".كما أشاد السيد فريلنجهويسن ب"المساهمات الجزائرية الرائدة في مكافحة الارهاب, خدمة للأمن والسلم العالميين".