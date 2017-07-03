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ضرورة احترام آجال تسليم مشاريع قطاع الموارد المالية

  أدرج يـوم : الإثنين, 03 تموز/يوليو 2017 16:10     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 11 مرات
ضرورة احترام آجال تسليم مشاريع قطاع الموارد المالية

برج بوعريريج- شدد وزير الموارد المائية حسين نسيب يوم  الاثنين ببرج بوعريريج على مؤسسات إنجاز مشاريع القطاع ضرورة مضاعفة الجهود من  أجل تسليم المشاريع الجاري إنجازها عبر الولاية في الآجالها المحددة لها.

و أكد الوزير خلال زيارة عمل و تفقد قام بها إلى هذه الولاية بأن مخطط  الحكومة الذي تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان يتضمن جملة من التدابير  الرامية إلى أعطاء ديناميكية جديدة للمشاريع على غرار الإسراع في دفع 

المستحقات المتأخرة لمقاولات الإنجاز.

و أضاف السيد نسيب بأن هذه التدابير تندرج كذلك في إطار برنامج تنموي شامل  لفائدة ولاية برج بوعريريج من خلال تمويل يفوق 14 مليار د.ج منها 8 مليار د.ج  موجهة حصريا لمشاريع التزويد بالمياه الصالحة للشرب و ذلك بالنظر لخصوصية هذه  الولاية التي تفتقر لموارد مائية كافية يضاف إليها جفاف العديد من الآبار .

و أشار وزير الموارد المائية في ذات السياق إلى أن هذا الوضع دفع بالسلطات  إلى برمجة 30 عملية جاري إنجازها عبر إقليم الولاية و كذا مشروع التحويلات  المائية من مناطق مجاورة على غرار سد تلسديت (ولاية البويرة) الذي سيمون 5  بلديات بالمناطق الشمالية للولاية بمجموع حوالي 70 ألف نسمة و كذا سد تيشي حاف  (ولاية بجاية ) الذي سيزود بالماء الشروب حوالي 60 ألف نسمة ببلديات الجهة  الغربية و ذلك في انتظار استفادة كل من عاصمة الولاية و بلدية رأس الواد كليا  من سد عين زادة.

كما تم اتخاذ إجراء يقضي برفع نسبة تزويد بالمياه الصالحة للشرب لفائدة دائرة  المنصورة و ذلك من 2000 متر مكعب يوميا إلى 10 آلاف متر مكعب يوميا بداية من  نهاية الشهر الجاري كما سيتم تحويل تسيير المياه الصالحة للشرب من البلديات  إلى موسسة الجزائرية للمياه و المياه المستعملة إلى الديوان الوطني للتطهير.

و قال الوزير في هذا الصدد: "لا تزال  19 بلدية من ضمن 34 بلدية بهذه الولاية  هي التي تسير الموارد المائية و قرابة 600 بلدية عبر الوطن تسير بنفس النمط و  نحن نطمح بالتعاون مع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و تهيئة الإقليم أن  نحول التسيير خلال السنتين المقبلتين من البلديات إلى الجزائرية للمياه ".

و صرح السيد نسيب بأن تأمين تزويد السكان بمياه الشرب يعد الهدف الرئيسي  لقطاعه و الذي يندرج في إطار مخطط عمل الحكومة الساعي إلى تطبيق برنامج رئيس  الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عن طريق مواصلة الاستثمارات في تجنيد  الموارد المائية و تجسيد مخطط مائي يسمح -كما قال- بالربط بين السدود و  التحويلات الكبرى.

للإشارة فقد أشرف الوزير خلال زيارته إلى ولاية برج بوعريرج على وضع حيز  الخدمة لعملية التزويد بالماء الشروب للجهة العليا لعاصمة الولاية الذي تطلب  غلافا ماليا بقيمة 800 مليون د.ج إلى جانب وضع حيز الخدمة لمحطة ضخ ببلدية  سيدي براهيم تندرج ضمن مشروع تحويل المياه لفائدة بلديات دائرة المنصورة كما  عاين خزانا مائيا ببلدية الماين.

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ضرورة احترام آجال تسليم مشاريع قطاع الموارد المالية
  أدرج يـوم : الإثنين, 03 تموز/يوليو 2017 16:10     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 11 مرة   شارك

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