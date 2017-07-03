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استيراد: محاربة تضخيم الفوترة ومراقبة النوعية محور لقاء وزير التجارة مع سفير الاتحاد الأوروبي

  أدرج يـوم : الإثنين, 03 تموز/يوليو 2017 15:33     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرات
استيراد: محاربة تضخيم الفوترة ومراقبة النوعية محور لقاء وزير التجارة مع سفير الاتحاد الأوروبي

الجزائر  -شكل تعزيز التعاون في مجال مراقبة النوعية  ومحاربة تضخيم الفوترة لدى الاستيراد محور لقاء وزير التجارة أحمد عبد الحفيظ  ساسي يوم الاثنين بالجزائر مع سفير الاتحاد الأوربي بالجزائر جون أورورك حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وناقش السيد ساسي خلال لقائه مع السفير الأوربي جملة من القضايا الاقتصادية  ذات البعد المحلي والإقليمي والدولي حيث ركز في حديثه على "الرهانات" التي  ترفعها الجزائر وبعلاقاتها "المتينة" مع الدول الأوروبية مذكرا بحجم التبادلات

بين الطرفين والتي تعود إلى ما قبل إنشاء الاتحاد الأوربي  حسب نفس المصدر.

وأكد الوزير "حفاظ الجزائر على كل اتفاقات الشراكة سواء مع الاتحاد الأوربي  أو غيره من الشركاء" داعيا الطرف الأوربي إلى ضرورة مواصلة الشراكة والاستثمار  في ظل المناخ الاستثماري الذي توفره الجزائر مبرزا العديد من نماذج الشراكة  الناجحة.

وقام السيد ساسي بعرض جملة من اقتراحات الشراكة لاسيما في مجال مراقبة  النوعية وتبادل المعلومات فيما يخص الأسواق الأوروبية قصد محاربة ظاهرة تضخيم  الفوترة داعيا إلى "خلق جسر للتواصل والتفاهم" لمكافحة التضخم وآثاره السلبية. من جهته  أبدى السفير الأوربي موافقته على مقترحات الوزير مبديا "استعداده  الكامل لمرافقة السلطات الجزائرية فيما تم اقتراحه"  يضيف البيان.

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استيراد: محاربة تضخيم الفوترة ومراقبة النوعية محور لقاء وزير التجارة مع سفير الاتحاد الأوروبي
  أدرج يـوم : الإثنين, 03 تموز/يوليو 2017 15:33     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرة   شارك

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