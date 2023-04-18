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تنظيم الدورة ال 40 لندوة منظمة الأمم المتحدة للتغذية و الفلاحة من 3 الى 8  أغسطس بروما

  أدرج يـوم : الأحد, 02 تموز/يوليو 2017 19:53     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 54 مرات
تنظيم الدورة ال 40 لندوة منظمة الأمم المتحدة للتغذية و الفلاحة من 3 الى 8  أغسطس بروما

الجزائر - أشار بيان لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية و  الصيد البحري الى تنظيم الدورة ال40 لندوة منظمة الامم المتحدة للتغذية و  الفلاحة من 3 الى 8 يوليو الجاري بروما (ايطاليا) بحضور وزير القطاع السيد عبد  القادر بوعزقي.

و ستعرف هذه الندوة التي ستخصص لمناقشة موضوع " التغيرات المناخية و  الفلاحة و الامن الغذائي" مشاركة 70 وزير و 15 نائب وزير و رئيس واحد.

و تنظم هذه التظاهرة مرة في السنتين بهدف جمع الدول الأعضاء في  المنظمة الأممية من أجل مراجعة و التصويت على برنامج العمل و الميزانية الذي  اقترحه المدير العام و مباشرة حوار حول المسائل المرتبطة بالأغذية و الفلاحة.

و سيعكف المشاركون خلال هذه السنة على دراسة العديد من المواضيع العاجلة  على غرار ندرة المياه و الامن الغذائي و تطور المناخ في منطقة الشرق الأوسط و  شمال افريقيا.

و ستتمحور المناقشات خلال هذه الندوة حول أحسن طريقة لتجسيد  الالتزامات المتعهد بها قصد التوصل الى تحقيق الهدف العالمي المتمثل في انعدام  المجاعة و ايجاد  الحلول المستديمة قصد الوقاية من المجاعة بالبدان المعنية  بالنزاعات و مخطط عمل من أجل التأمين الغذائي بالنسبة للبلدان النامية و دور  التنمية الريفية في اطار الجهود الرامية الى التحفيف من الضغوطات المؤدية الى  ظاهرة الهجرة.

و يذكر أن دستور الفاو الموقع عليه في 16 أكتوبر 1946 بكبيك (كندا)  ينص على اجتماع البلدان الأعضاء بشكل منتظم.

و انعقدت أول ندوة بكبيك و هي تنظم كل سنتين منذ أكثر من 70 سنة.

 

و تضم الفاو 194 دولة عضوة و الاتحاد الأوربي و كذا عضوين مشتركين و  جزر فيروي و توكيلو.

كلـمات مفتـاحيــة :
تنظيم الدورة ال 40 لندوة منظمة الأمم المتحدة للتغذية و الفلاحة من 3 الى 8  أغسطس بروما
  أدرج يـوم : الأحد, 02 تموز/يوليو 2017 19:53     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 54 مرة   شارك

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