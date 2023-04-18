سكن عمومي ترقوي : توزيع 1500 سكن شهر يوليو الجاري عبر كامل التراب الوطني

البويرة - أعلن الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية العون محمد شريف يوم الأحد في تصريح ل/واج عن توزيع 1500 سكن من صيغة العمومي الترقوي خلال شهر يوليو الجاري و ذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال55 لعيد الاستقلال و الشباب.

و تم الاعلان عن هذه العملية من ولاية البويرة على هامش حفل تسليم المفاتيح للمستفيدين من 228 سكن من صيغة العمومي الترقوي منجزة بموقع بلمهدي على مستوى المخرج الشمالي لمدينة البويرة.

و أكد المسؤول الأول للمؤسسة الوطنية للترقية العمومية يقول "سلمت مؤسستنا المفاتيح ل 228 مستفيد من سكنات العمومي الترقوي بولاية البويرة مضيفا ان البرنامج الذي يحتوي 1500 وحدة من هذه الصيغة سيتم توزيعه شهر يوليو الجاري بمناسبة الذكرى ال55 لعيد الاستقلال و الشباب".

و بالنسبة لولاية البويرة أوضح ذات المسؤول أنه سيتم الانتهاء و تسليم باقي البرنامج (596 وحدة سكن عمومي ترقوي) مع نهاية السنة الجارية (2017) واصفا نوعية السكنات الموزعة بالممتازة.