سكن عمومي ترقوي : توزيع 1500 سكن شهر يوليو الجاري عبر كامل التراب الوطني

و تم الاعلان عن هذه العملية من ولاية البويرة على هامش حفل تسليم المفاتيح للمستفيدين من 228 سكن من صيغة العمومي الترقوي منجزة بموقع بلمهدي على مستوى المخرج الشمالي لمدينة البويرة.
و أكد المسؤول الأول للمؤسسة الوطنية للترقية العمومية يقول "سلمت مؤسستنا المفاتيح ل 228 مستفيد من سكنات العمومي الترقوي بولاية البويرة مضيفا ان البرنامج الذي يحتوي 1500 وحدة من هذه الصيغة سيتم توزيعه شهر يوليو الجاري بمناسبة الذكرى ال55 لعيد الاستقلال و الشباب".
و بالنسبة لولاية البويرة أوضح ذات المسؤول أنه سيتم الانتهاء و تسليم باقي البرنامج (596 وحدة سكن عمومي ترقوي) مع نهاية السنة الجارية (2017) واصفا نوعية السكنات الموزعة بالممتازة.