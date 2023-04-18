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سكن عمومي ترقوي : توزيع 1500 سكن شهر يوليو الجاري عبر كامل التراب الوطني

  أدرج يـوم : الأحد, 02 تموز/يوليو 2017 19:21     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 53 مرات
سكن عمومي ترقوي : توزيع 1500 سكن شهر يوليو الجاري عبر كامل التراب الوطني

 

البويرة - أعلن الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية  للترقية العقارية  العون محمد شريف يوم الأحد في تصريح ل/واج عن توزيع 1500  سكن من صيغة العمومي الترقوي خلال شهر يوليو الجاري و ذلك بمناسبة الاحتفال  بالذكرى ال55 لعيد الاستقلال و الشباب.

 

و تم الاعلان عن هذه العملية من ولاية البويرة على هامش حفل تسليم المفاتيح  للمستفيدين من 228 سكن من صيغة العمومي الترقوي منجزة بموقع بلمهدي على مستوى  المخرج الشمالي لمدينة البويرة.

 

و أكد المسؤول الأول للمؤسسة الوطنية للترقية العمومية يقول "سلمت مؤسستنا  المفاتيح ل 228 مستفيد من سكنات العمومي الترقوي بولاية البويرة  مضيفا ان   البرنامج الذي يحتوي 1500 وحدة من هذه الصيغة سيتم توزيعه شهر يوليو الجاري  بمناسبة الذكرى ال55 لعيد الاستقلال و الشباب".

 

و بالنسبة لولاية البويرة  أوضح ذات المسؤول أنه سيتم الانتهاء و تسليم باقي  البرنامج (596 وحدة سكن عمومي ترقوي) مع نهاية السنة الجارية (2017)  واصفا  نوعية السكنات الموزعة بالممتازة.

 

 

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سكن عمومي ترقوي : توزيع 1500 سكن شهر يوليو الجاري عبر كامل التراب الوطني
  أدرج يـوم : الأحد, 02 تموز/يوليو 2017 19:21     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 53 مرة   شارك

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