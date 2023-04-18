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2018-2027 عشرية افريقية من أجل تكوين و تشغيل الشباب في المجالات التقنية و  المهنية و المقاولاتية 

  أدرج يـوم : الأحد, 02 تموز/يوليو 2017 18:41     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 99 مرات
2018-2027 عشرية افريقية من أجل تكوين و تشغيل الشباب في المجالات التقنية و  المهنية و المقاولاتية 
صورة وأج

اديس ابابا -  درست الدورة ال31 للمجلس التنفيذي للاتحاد  الافريقي الاقتراح المتمثل في اعلان الفترة 2018-2027 عشرية لتكوين و تشغيل  الشباب في المجالات التقنية و المهنية و المقاولاتية في افريقيا  حسبما علم  لدى الاتحاد الافريقي.

و يهدف هذا المسعى على المدى الطويل الى تدعيم السياسات الموجودة و  الاستثمار فعليا في الرأسمال البشري الذي يمثل مصدرا ثمينا في افريقيا حسب  تقرير لجنة الممثلين الدائمين الذي طرح للدراسة من طرف المجلس التنفيذي خلال  أشغاله التي انطلقت الجمعة الماضي و تختتم مساء يوم الأحد.

و سيسمح الاعلان عن هذه العشرية بإعادة التفكير و التنسيق بين  السياسات و الأطر الموجودة على مستوى الدول الأعضاء و أجهزة الاتحاد الافريقي  حسب التقرير الذي سيطرح للمناقشة و المصادقة عليه من طرف رؤساء الدول و  الحكومات خلال قمتهم ال21 التي ستعقد يومي الاثنين و الثلاثاء المقبلين  بالعاصمة الاثيوبية.

و من المقرر أن تعالج العشرية ملف التكوين المهني و التقني للشباب من  خلال تجند مدعم من طرف الدول و الفاعلين الأساسيين المعنيين بتطوير تكوين  الشباب.

و ترى لجنة الممثلين الدائمين أن القطاع الخاص له دور هام لوضع  الأدوات المجددة و الشاملة و المكيفة مع الحاجيات الاقتصادية التي من شأنها  ضمان الانتقال نحو التشغيل داعية الى التزام حقيقي من طرف الدول الأعضاء من  أجل ترقية الشغل.

و تجدر الاشارة الى تطبيق مقاربات و حلول جديدة من أجل مواجهة هذه  التحديات من خلال اعتماد تصور متكامل في برامج المقاولاتية و التعليم.

كما تم اقتراح اعداد منظومات تربوية مجددة حول التكوين المهني تكون  مكيفة مع الظروف الاجتماعية و الثقافية الافريقية و تنظيم منافسات من أجل  ابراز المعرفة و الكفاءات و مكافأة الابتكارات و الحرفيين و المشاريع المحلية.

 

و من خلال اعتماد مثل هذه العشرية التي لها صلة بموضوع سنة 2017 فان  الدول الاعضاء في الاتحاد الافريقي يدعمون بذلك التزامهم و تدخلهم بالنسبة  لفئة الشباب من خلال تزويدهم بالوسائل الضرورية لتحرير طاقاتها حسب لجنة  الممثلين الدائمين.

كلـمات مفتـاحيــة :
2018-2027 عشرية افريقية من أجل تكوين و تشغيل الشباب في المجالات التقنية و  المهنية و المقاولاتية 
  أدرج يـوم : الأحد, 02 تموز/يوليو 2017 18:41     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 99 مرة   شارك

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