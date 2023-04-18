2018-2027 عشرية افريقية من أجل تكوين و تشغيل الشباب في المجالات التقنية و  المهنية و المقاولاتية 

اديس ابابا - درست الدورة ال31 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي الاقتراح المتمثل في اعلان الفترة 2018-2027 عشرية لتكوين و تشغيل الشباب في المجالات التقنية و المهنية و المقاولاتية في افريقيا حسبما علم لدى الاتحاد الافريقي.

و يهدف هذا المسعى على المدى الطويل الى تدعيم السياسات الموجودة و الاستثمار فعليا في الرأسمال البشري الذي يمثل مصدرا ثمينا في افريقيا حسب تقرير لجنة الممثلين الدائمين الذي طرح للدراسة من طرف المجلس التنفيذي خلال أشغاله التي انطلقت الجمعة الماضي و تختتم مساء يوم الأحد.

و سيسمح الاعلان عن هذه العشرية بإعادة التفكير و التنسيق بين السياسات و الأطر الموجودة على مستوى الدول الأعضاء و أجهزة الاتحاد الافريقي حسب التقرير الذي سيطرح للمناقشة و المصادقة عليه من طرف رؤساء الدول و الحكومات خلال قمتهم ال21 التي ستعقد يومي الاثنين و الثلاثاء المقبلين بالعاصمة الاثيوبية.

و من المقرر أن تعالج العشرية ملف التكوين المهني و التقني للشباب من خلال تجند مدعم من طرف الدول و الفاعلين الأساسيين المعنيين بتطوير تكوين الشباب.

و ترى لجنة الممثلين الدائمين أن القطاع الخاص له دور هام لوضع الأدوات المجددة و الشاملة و المكيفة مع الحاجيات الاقتصادية التي من شأنها ضمان الانتقال نحو التشغيل داعية الى التزام حقيقي من طرف الدول الأعضاء من أجل ترقية الشغل.

و تجدر الاشارة الى تطبيق مقاربات و حلول جديدة من أجل مواجهة هذه التحديات من خلال اعتماد تصور متكامل في برامج المقاولاتية و التعليم.

كما تم اقتراح اعداد منظومات تربوية مجددة حول التكوين المهني تكون مكيفة مع الظروف الاجتماعية و الثقافية الافريقية و تنظيم منافسات من أجل ابراز المعرفة و الكفاءات و مكافأة الابتكارات و الحرفيين و المشاريع المحلية.

و من خلال اعتماد مثل هذه العشرية التي لها صلة بموضوع سنة 2017 فان الدول الاعضاء في الاتحاد الافريقي يدعمون بذلك التزامهم و تدخلهم بالنسبة لفئة الشباب من خلال تزويدهم بالوسائل الضرورية لتحرير طاقاتها حسب لجنة الممثلين الدائمين.