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الجزائر-كندا: الأمين العام لوزارة الخارجية و نائب الوزير الاول لمقاطعة كبيك يتطرقان الى التعاون الاقتصادي

  أدرج يـوم : الأحد, 02 تموز/يوليو 2017 18:39     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 90 مرات

 الجزائر - تطرق الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية حسان  رابحي و نائب الوزير الاول لمقاطعة كبيك  وزيرة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و  التخفيف التنظيمي و التنمية الاقتصادية الجهوية ليز تيريولت يوم الأحد  بالجزائر الى تعزيز العلاقات الجزائرية-الكندية لاسيما في المجال الاقتصادي.

و في تصريح للصحافة عقب لقائها مع السيد رابحي صرحت السيدة ايرليولت  قائلة " تطرقنا الى مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك و حددنا بعض القطاعات  التي من شأنها المساهمة في تعميق العلاقات بين الجزائر و كندا خصوصا في المجال  الاقتصادي".

كما اشارت المسؤولة الكندية الى أن تدعيم التعاون الاقتصادي بين  الطرفين يسير في " النهج الصحيح" خاصة مع مقاطعة كبيك.

و من جهته  أكد السيد رابحي أن محادثاته مع نائب الوزير الأول لهذه  المقاطعة كانت " مفيدة جدا" معربا عن " ثقة" الجانبين في مستقبل التعاون بين  الجزائر  و كندا بصفة عامة و مقاطعة كبيك بصفة خاصة.

في هذا الشأن اشار السيد رابحي الى " الطاقات الهائلة" التي يزخر بها  اقتصاد الطرفين و " استعداد" سلطات البلدين الى " المضي قدما في ديناميكية تعزيز علاقاتهما الثنائية".

كما أوضح أن العلاقات بين البلدين " تتميز بالصداقة و التضامن حيث  يعتبر البعد البشري هاما جدا" مشيرا الى الجالية الجزائرية المقيمة بكندا و  التي يعتبر    دعمها لاقتصاد و مجتمع هذا البلد " معتبر جدا"  .

و صرح المسؤول الجزائري أن زيارة المسؤولة الكندية الى إلى الجزائر  تتزامن مع فتح الخط الجوي المباشر مونريال-الجزائر من طرف شركة  الخطوط الجوية الكندية مما سيساهم في " التقريب بين شعبي البلدين لاسيما بين  المتعاملين الاقتصاديين" على حد قوله.

 

و للتذكير تقوم السيدة تيريولت بزيارة الى الجزائر من 2 الى 4 يوليو  على رأس وفد من نساء الأعمال. 

 

 

 

 

 

 

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الجزائر-كندا: الأمين العام لوزارة الخارجية و نائب الوزير الاول لمقاطعة كبيك يتطرقان الى التعاون الاقتصادي
  أدرج يـوم : الأحد, 02 تموز/يوليو 2017 18:39     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 90 مرة   شارك

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