الجزائر-كندا: الأمين العام لوزارة الخارجية و نائب الوزير الاول لمقاطعة كبيك يتطرقان الى التعاون الاقتصادي

الجزائر - تطرق الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية حسان رابحي و نائب الوزير الاول لمقاطعة كبيك وزيرة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و التخفيف التنظيمي و التنمية الاقتصادية الجهوية ليز تيريولت يوم الأحد بالجزائر الى تعزيز العلاقات الجزائرية-الكندية لاسيما في المجال الاقتصادي.

و في تصريح للصحافة عقب لقائها مع السيد رابحي صرحت السيدة ايرليولت قائلة " تطرقنا الى مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك و حددنا بعض القطاعات التي من شأنها المساهمة في تعميق العلاقات بين الجزائر و كندا خصوصا في المجال الاقتصادي".

كما اشارت المسؤولة الكندية الى أن تدعيم التعاون الاقتصادي بين الطرفين يسير في " النهج الصحيح" خاصة مع مقاطعة كبيك.

و من جهته أكد السيد رابحي أن محادثاته مع نائب الوزير الأول لهذه المقاطعة كانت " مفيدة جدا" معربا عن " ثقة" الجانبين في مستقبل التعاون بين الجزائر و كندا بصفة عامة و مقاطعة كبيك بصفة خاصة.

في هذا الشأن اشار السيد رابحي الى " الطاقات الهائلة" التي يزخر بها اقتصاد الطرفين و " استعداد" سلطات البلدين الى " المضي قدما في ديناميكية تعزيز علاقاتهما الثنائية".

كما أوضح أن العلاقات بين البلدين " تتميز بالصداقة و التضامن حيث يعتبر البعد البشري هاما جدا" مشيرا الى الجالية الجزائرية المقيمة بكندا و التي يعتبر دعمها لاقتصاد و مجتمع هذا البلد " معتبر جدا" .

و صرح المسؤول الجزائري أن زيارة المسؤولة الكندية الى إلى الجزائر تتزامن مع فتح الخط الجوي المباشر مونريال-الجزائر من طرف شركة الخطوط الجوية الكندية مما سيساهم في " التقريب بين شعبي البلدين لاسيما بين المتعاملين الاقتصاديين" على حد قوله.

و للتذكير تقوم السيدة تيريولت بزيارة الى الجزائر من 2 الى 4 يوليو على رأس وفد من نساء الأعمال.