مضاعفة التصدير وتخفيض الواردات لتحقيق التوازن للاقتصاد الوطني

الجزائر - أكد وزير التجارة السيد أحمد عبد الحفيظ الساسي أن الجهود المبذولة لمضاعفة التصدير و تخفيض فاتورة الواردات من شأنها ان تضفي التوازنات المرجوة للاقتصاد الوطني و حمايته و ذلك بمشاركة كل الفاعلين الاقتصاديين عبر الوطن حسبما اكده بيان للوزارة.

وشدد الوزير خلال لقاء جمعه برئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة السيد العيد بن عمر والمديرة العامة بالنيابة والمدير العام للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وممثلي غرف التجارة والصناعة للعديد من ولايات الوطن على الدور البالغ الأهمية للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة كفاعل تاريخي ومرافق دائم لكبريات النشاطات للمؤسسات من قبل السلطات العمومية.

وحث الوزير - حسب ذات البيان - الفاعلين الى دعم هذه المساعي بحلول تطبيقية فعالة وعاجلة وجعل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة الوعاء الذي تنصهر فيه جميع القوى بهدف انعاش الفعل الاقتصادي في البلاد.

كما حضر الوزير بعد استماعه لانشغالات واقتراحات ممثلي غرف التجارة والصناعة المشاركين في اللقاء عرض مشروع الخارطة الاقتصادية هذا المشروع الذي انطلق كمرحلة افتراضية من خلال موقع الكتروني تجريبي لغرفة التجارة والصناعة لولاية المدية .

ويحتوي المشروع على قاعدة بيانات رسمية ومحدثة من قبل مختلف الفاعلين في الميدان الاقتصادي مع إمكانية الولوج من البوابة الإلكترونية للغرفة الجزائرية للصناعة و التجارة.

يذكر أن هذا اللقاء يدخل ضمن الاجتماعات الموسعة التي يعقدها وزير التجارة مع الشركاء ومهني القطاع .

و قد ضم لقاء أيضا ممثلي غرف التجارة والصناعة للعديد من ولايات الوطن : المتيجة (البليدة) دهرة (مستغانم) التيطري (المدية) التافنة (تلمسان) الصاورة (بشار) الصومام (بجاية) الزيبان (بسكرة) الصفصاف (سكيكدة) الهضاب( سطيف) مزي (الأغواط) مينا (غليزان).