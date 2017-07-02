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كاكوبات: اطلاق خدمة الدفع الالكتروني للاشتراكات

  أدرج يـوم : الأحد, 02 تموز/يوليو 2017 18:16     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 183 مرات
كاكوبات: اطلاق خدمة الدفع الالكتروني للاشتراكات

الجزائر  - أطلق الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر  والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية  والري (كاكوبات) يوم الأحد خدمة الدفع الإلكتروني لفائدة مستخدمي الصندوق  الحائزين على بطاقات بنكية تمكنهم من دفع اشتراكاتهم عن بعد حسبما علم لدى  الصندوق.

وأوضح المصدر أن "هذه الخدمة الالكترونية الجديدة التي تندرج في إطار  تجسيد الإدارة الالكترونية تهدف إلى تسهيل وتبسيط الاجراءات الإدارية كما توفر  على متعاملي الصندوق عناء التنقل من أجل دفع اشتراكاتهم من خلال تمكينهم من  تسديدها عن بعد".

وأشار الصندوق إلى أنه "يمكن لمستخدميه القيام بتسديد اشتراكاتهم عبر  البوابة الإلكترونية www.tasrihatcom.dz عبر أي هاتف ذكي أو لوحة الكترونية  على مدار 24سا/24 و7أيام/7.

 

وأوضح المصدر أن بوابة التصريح الالكتروني عرفت منذ دخولها حيز الخدمة  سنة 2013 "إقبالا كبيرا" حيث بلغت نسبة التصريحات السنوية للأجور والأجراء  المرسلة عبر البوابة 95% من مجمل التصريحات السنوية.

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كاكوبات: اطلاق خدمة الدفع الالكتروني للاشتراكات
  أدرج يـوم : الأحد, 02 تموز/يوليو 2017 18:16     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 183 مرة   شارك

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