القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

شركة الطيران " آير كندا " تدشن  خطا جويا مباشرا مونريال - الجزائر

  أدرج يـوم : الأحد, 02 تموز/يوليو 2017 18:12     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 229 مرات

 الجزائر  - دشنت شركة الطيران " آير كندا " يوم الأحد خطا  جويا مباشرا بين مونريال و الجزائر العاصمة حيث حطت أول طائرة تابعة لشركة  الطيران الكندية بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين.

وكان على متن الطائرة التي حطت صباح يوم الأحد بأرضية مطار هواري بومدين  الدولي نائب الوزيرة الأولى لمقاطعة كيبيك   وزيرة المؤسسات المتوسطة و  التنظيم و التنمية الاقتصادية الجهوية و وزيرة قضايا المرأة السيدة ليزا  تيريولت الى جانب وفد هام من سيدات الأعمال فضلا عن 200 مسافر.

وقد جرت مراسيم الاستقبال بحضور الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية و  النقل السيد علي حامي الى جانب الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية السيد بخوش علاش و سفيرة كندا بالجزائر السيدة ايزابيل روي.

وستضمن شركة " آير كندا الحمراء" ( فرع شركة آير كندا للنقل الأقل كلفة)  النقل عبر هذا الخط المباشر في كلا الاتجاهين  خلال موسم الاصطياف 2017 فقط و  ذلك في مرحلة أولى .

وحسب ممثل شركة الطيران " آير كندا " السيد مهدي سنتيسي فان الخط سيضمن أربعة  (4) رحلات ذهابا انطلاقا من مطار تريدو- مونريال أيام الاثنين و الثلاثاء و  الخميس و السبت و أربعة  رحلات إياب انطلاقا من مطار الجزائر الدولي هواري  بومدين و ذلك أيام  الثلاثاء و الأربعاء و الجمعة و الأحد .

و اضاف ذات المسؤول أن رحلات الشركة في الاتجاهين بدأت اليوم الأحد و  تنتهي في 29 سبتمبر المقبل و ذلك برسم رزنامة سنة 2017   مؤكدا أن الشركة تخطط  لرفع عدد رحلاتها نحو الجزائر في 2018  للاستجابة و بشكل كبير لطلبات الجالية  الجزائرية المقيمة بكندا و في مقاطعة كبيك و التي تضم  150 ألف رعية جزائرية   .

وقال السيد سنتيسي ان الرحلات المبرمجة خلال موسم الاصطياف الجاري هي بمثابة  فترة تجريبية للشركة قبل ان تعمد لاحقا الى استحداث شبابيك خاصة بها فضلا عن   الشبكة اللوجستية اللازمة بشكل نهائي على مستوى مطار الجزائر الدولي.

وفي انتظار فتح الشركة وكالات تجارية بالجزائر  فان عملية شراء  تذاكر النقل  الجزائر- مونريال يمكن ان يتم عبر وكالات السياحة و الاسفار الناشطة بالجزائر.

وتعتبر " آير كندا الحمراء " أول شركة طيران في امريكا الشمالية التي تضمن  النقل باتجاه الجزائر عبر خط مباشر بين مونريال و الجزائر العاصمة  بدون اية  محطة توقف .

للتذكير فان شركة الخطوط الجوية الجزائرية تضمن منذ سنة 2007 النقل بين  مطار  الجزائر الدولي و مونريال و قد تمكنت الشركة مع مرور السنوات من رفع عدد  رحلاتها نحو كندا خصوصا بعد الموافقة التي حصلت عليها من طرف السلطات الكندية  سنة 2013  لتعزيز هذا الخط الجوي.

 

يذكر أن اتفاق تم توقيعه في 2013 على هامش الدورة 38 للجمعية العامة لمنظمة  الطيران المدني و الذي تم  بمقتضاه الترخيص لشركة الخطوط الجوية الجزائرية  لرفع عدد رحلاتها على الخط الجزائر - مونريال- الجزائر و ذلك برحلة يوميا على  امتداد السنة دون أي تقييد او تحديد لطراز الطائرة التي تضمن الرحلات عبر هذا  الخط الجوي. 

 

 

 

 

كلـمات مفتـاحيــة :
شركة الطيران " آير كندا " تدشن  خطا جويا مباشرا مونريال - الجزائر
  أدرج يـوم : الأحد, 02 تموز/يوليو 2017 18:12     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 229 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات تجدد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية

18.04.23

ظاهرة الهجرة: اتخاذ إجراءات هامة نهاية مارس الماضي لتأمين الحدود