شركة الطيران " آير كندا " تدشن  خطا جويا مباشرا مونريال - الجزائر

الجزائر - دشنت شركة الطيران " آير كندا " يوم الأحد خطا جويا مباشرا بين مونريال و الجزائر العاصمة حيث حطت أول طائرة تابعة لشركة الطيران الكندية بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين.

وكان على متن الطائرة التي حطت صباح يوم الأحد بأرضية مطار هواري بومدين الدولي نائب الوزيرة الأولى لمقاطعة كيبيك وزيرة المؤسسات المتوسطة و التنظيم و التنمية الاقتصادية الجهوية و وزيرة قضايا المرأة السيدة ليزا تيريولت الى جانب وفد هام من سيدات الأعمال فضلا عن 200 مسافر.

وقد جرت مراسيم الاستقبال بحضور الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية و النقل السيد علي حامي الى جانب الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية السيد بخوش علاش و سفيرة كندا بالجزائر السيدة ايزابيل روي.

وستضمن شركة " آير كندا الحمراء" ( فرع شركة آير كندا للنقل الأقل كلفة) النقل عبر هذا الخط المباشر في كلا الاتجاهين خلال موسم الاصطياف 2017 فقط و ذلك في مرحلة أولى .

وحسب ممثل شركة الطيران " آير كندا " السيد مهدي سنتيسي فان الخط سيضمن أربعة (4) رحلات ذهابا انطلاقا من مطار تريدو- مونريال أيام الاثنين و الثلاثاء و الخميس و السبت و أربعة رحلات إياب انطلاقا من مطار الجزائر الدولي هواري بومدين و ذلك أيام الثلاثاء و الأربعاء و الجمعة و الأحد .

و اضاف ذات المسؤول أن رحلات الشركة في الاتجاهين بدأت اليوم الأحد و تنتهي في 29 سبتمبر المقبل و ذلك برسم رزنامة سنة 2017 مؤكدا أن الشركة تخطط لرفع عدد رحلاتها نحو الجزائر في 2018 للاستجابة و بشكل كبير لطلبات الجالية الجزائرية المقيمة بكندا و في مقاطعة كبيك و التي تضم 150 ألف رعية جزائرية .

وقال السيد سنتيسي ان الرحلات المبرمجة خلال موسم الاصطياف الجاري هي بمثابة فترة تجريبية للشركة قبل ان تعمد لاحقا الى استحداث شبابيك خاصة بها فضلا عن الشبكة اللوجستية اللازمة بشكل نهائي على مستوى مطار الجزائر الدولي.

وفي انتظار فتح الشركة وكالات تجارية بالجزائر فان عملية شراء تذاكر النقل الجزائر- مونريال يمكن ان يتم عبر وكالات السياحة و الاسفار الناشطة بالجزائر.

وتعتبر " آير كندا الحمراء " أول شركة طيران في امريكا الشمالية التي تضمن النقل باتجاه الجزائر عبر خط مباشر بين مونريال و الجزائر العاصمة بدون اية محطة توقف .

للتذكير فان شركة الخطوط الجوية الجزائرية تضمن منذ سنة 2007 النقل بين مطار الجزائر الدولي و مونريال و قد تمكنت الشركة مع مرور السنوات من رفع عدد رحلاتها نحو كندا خصوصا بعد الموافقة التي حصلت عليها من طرف السلطات الكندية سنة 2013 لتعزيز هذا الخط الجوي.

يذكر أن اتفاق تم توقيعه في 2013 على هامش الدورة 38 للجمعية العامة لمنظمة الطيران المدني و الذي تم بمقتضاه الترخيص لشركة الخطوط الجوية الجزائرية لرفع عدد رحلاتها على الخط الجزائر - مونريال- الجزائر و ذلك برحلة يوميا على امتداد السنة دون أي تقييد او تحديد لطراز الطائرة التي تضمن الرحلات عبر هذا الخط الجوي.