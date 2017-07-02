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إفريقيا تطمح إلى شراكة مربحة مع الاتحاد الأوروبي

  أدرج يـوم : الأحد, 02 تموز/يوليو 2017 12:42     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 39 مرات
إفريقيا تطمح إلى شراكة مربحة مع الاتحاد الأوروبي

أديس أبابا - دعا وزير الشؤون الخارجية  عبد القادر مساهل   يوم الأحد بأديس أبابا (إثيوبيا) إلى شراكة مربحة بين إفريقيا و الاتحاد  الأوروبي في جميع المجالات.

و صرح السيد مساهل للصحافة عقب استقباله للوسيط بين دول الاتحاد الاوروبي و  منطقة إفريقيا-الكاراييب-المحيط الهادي  لويس ميشال  على هامش أشغال الدورة 31  للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي أن 'الشراكة بين إفريقيا و الاتحاد الإفريقي  يجب أن تكون مربحة لكلا الطرفين". 

و أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أنه تطرق مع السيد ميشال إلى مسائل التنمية  في القارة الإفريقية لاسيما الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (النيباد)  التي هي بمثابة استراتيجية ترمي إلى وضع أسس التنمية في القارة الإفريقية.

و أضاف السيد مساهل قائلا "إفريقيا قارة ناشئة تملك إمكانيات جد هامة يمكن  تطويرها بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي لاسيما في مجال البنى التحتية"  مذكرا  بالجهود التي تبذلها الجزائر في هذا المجال على غرار المشروع العابر للصحراء و  البنى الهامة للاتصالات و الإندماج الإفريقي.

كما أشار السيد مساهل إلى أن اللقاء تضمن المسائل التي تهم إفريقيا على غرار  مشاكل الطاقة (الكهرباء) التي كانت محل نقاش كبير في القارة الإفريقية.

و أوضح السيد مساهل أنه من بين الأولويات الإفريقية هناك تلك المتعلقة  بالمشاكل الأمنية التي تشهدها القارة الإفريقية  مشيرا إلى ضرورة تسوية  النزاعات في إفريقيا للسماح باستقرار الأشخاص.

و أضاف السيد مساهل قائلا "يجب أن تكون مسألة الهجرة محل اتفاق و تفاهم بين  الطرفين  فإفريقيا هي القارة التي تستقبل أكبر عدد من المهاجرين"  موضحا أن  الهجرة تشهد تدفقا كبيرا داخل إفريقيا و باتجاه أوروبا أو في أماكن أخرى.

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إفريقيا تطمح إلى شراكة مربحة مع الاتحاد الأوروبي
  أدرج يـوم : الأحد, 02 تموز/يوليو 2017 12:42     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 39 مرة   شارك

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