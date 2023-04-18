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بنك التنمية الإفريقي يصادق على الوثيقة الجديدة لاستراتيجية تونس2017/ 2021   

  أدرج يـوم : السبت, 01 تموز/يوليو 2017 18:43     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 43 مرات

تونس-أعلن بنك التنمية الإفريقي اليوم السبت أن مجلس  إدارة مجموعة بنك التنمية الإفريقي صادق على الوثيقة الجديدة لاستراتيجية تونس  2021/2017 التي تهدف إلى ضمان عودة النمو الشامل بمستوى مرتفع وخلق مزيد من  فرص العمل للمواطنين بحلول 2020 بما يجعل تونس قطبا إقليميا ذا قيمة مضافة  عالية.

وأوضح البنك في بيان أن برنامج التعاون بين البنك وتونس خلال الخمس سنوات  المقبلة خصص لدعم تونس في تنفيذ مخططها الاستراتيجي للتنمية 2020/2016  وفي هذا الإطار سيدعم البنك بصفة خاصة تعزيز القاعدة الصناعية التونسية وتطويرها  عبر دعم الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها مضاعفة القدرة التنافسية وتحسين  مناخ الأعمال فضلا عن تطوير البنية التحتية في مجال النقل واللوجستية.

كما يساند البنك حسب البيان الحكومة التونسية في وضع سياسة صناعية متجددة  وتنويع مواردها التنموية وتطويرها على مستوى ولايات الجمهورية  بالإضافة إلى  العمل على خلق فرص عمل جدية وذات مردودية ومكافحة البطالة توافقا مع أهداف  المخطط الاستراتيجي للتنمية 2020/2016 الرامي إلى التقليص من نسبة البطالة من  6ر15 بالمائة حاليا إلى 8ر11 بالمائة في 2020. 

وتعد تونس حسب بنك التنمية الإفريقي أحد أكبر المقترضين (خامس مقترض) حيث  تنتفع تونس بعدد من برامج التعاون الفني مع البنك خصصت حتى أمس الجمعة  اعتمادات بمليار و800 مليون دولار. 

كلـمات مفتـاحيــة :
بنك التنمية الإفريقي يصادق على الوثيقة الجديدة لاستراتيجية تونس2017/ 2021   
  أدرج يـوم : السبت, 01 تموز/يوليو 2017 18:43     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 43 مرة   شارك

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