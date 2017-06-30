أديس أبابا: الجزائر تترأس اجتماع اللجنة الوزارية الافريقية حول سلم المساهمات ضمن الاتحاد الافريقي

اديس ابابا - ترأس وزير الشؤون الخارجية السيد عبد القادر مساهل يوم الجمعة بأديس ابابا (أثيوبيا) اجتماع اللجنة الوزارية حول سلم المساهمات ضمن الاتحاد الافريقي.

سيتناول هذا الاجتماع الذي يعقد على هامش الدورة ال29 لقمة الاتحاد الافريقي المزمع عقدها يومي 3 و 4 يوليو مسائل استراتيجية بالنسبة للاتحاد لاسيما سبل ووسائل المساهمة في الجهد الجماعي للمنظمة القارية الهادفة إلى تقليص تبعيتها للتمويلات الخارجية و تحقيق استقلاليتها المالية.

وسيسمح اللقاء كذلك للوفود الوزارية بمراجعة سلم المساهمات ليصبح أكثر انصافا وبوضع آلية للمساءلة في تسيير مالية الاتحاد.

يترأس السيد مساهل الوفد الجزائري المشارك في أشغال الدورة ال31 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي الذي يعقد يومي الجمعة و السبت في العاصمة الاثيوبية.