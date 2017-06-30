القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

  تبون : حماية الاقتصاد الوطني "حق سيادي" دون الاخلال بالتزاماتنا مع الشركاء الأجانب

  أدرج يـوم : الجمعة, 30 حزيران/يونيو 2017 15:34     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 97 مرات
  تبون : حماية الاقتصاد الوطني &quot;حق سيادي&quot; دون الاخلال بالتزاماتنا مع الشركاء الأجانب
صورة وأج

الجزائر  -  قال الوزير الأول عبد المجيد تبون مساء يوم الخميس أن الجزائر لن تتخلى عن التزاماتها الدولية مع الشركاء الأجانب و  تحترمها بحذافيرها خصوصا  مع الاتحاد الأوربي لكن دون ان تنازل ابدا عن حقها  السيادي في حماية مصالحها  مؤكدا ان الجزائر ليست حاليا على استعداد للانخراط   في المنظمة العالمية للتجارة.

و قال السيد تبون في ندوة صحفية نشطها عقب مصادقة اعضاء مجلس الأمة على مخطط  عمل الحكومة أنه "يحترم الآراء التي تدافع عن انخراط الجزائر في المنظمة  العالمية للتجارة لكنه اعتبر ان اولويات المرحلة تقتضي تنويع الاقتصاد و تعزيز  تنافسية المنتوج الوطني و العمل على تقوية الصادرات" .

و أضاف السيد تبون قوله " تحن اليوم في عالم يجب ان نضاعف فيه جهود الدفاع عن  مصالحنا الوطنية و حماية اقتصادنا من العولمة الجارفة التي لا تعترف بأية  حواجز و تلغي كل ما هو و طني  لأن المرحلة تقتضي ذلك ".

واستطرد الوزير الاول قائلا " ان حماية اقتصاد الوطني حق سيادي   و العمل  متواصل دون هوادة لتكرسيه دون الاخلال بالتزاماتنا مع الشركاء الأجانب مؤكدا  ان دول  غربية متطورة في اوروبا و امريكا استحدثت اجراءات و تدابير حمائية  صارمة .

و أوضح السيد تبون أن كل الاتفاقيات التي وقعتها الجزائر مع الشركاء الاجانب  تحمل " بنودا حمائية " تجيز ما تقوم به الجزائر حاليا من اجراءات و تقره من   تدابير تنظيمية على  صعيد التجارة الخارجية.

في سياق ذي صلة قال الوزير الاول أن اقدام الجزائر على منع استيراد المنتجات  المصنعة محليا يصب في اتجاه حماية الاقتصاد الوطني و تشجيعه و العمل على  تنويعه و الحفاظ على مناصب الشغل    مؤكدا انه لمس تفهم كبير من طرف ممثلي  البعثات الاقتصادية التابعة للاتحاد الاوروبي بخصوص الاجراءات التي اتخذتها  الجزائر في هذا الاتجاه.

و بخصوص تعديل و تكييف القوانين المنظمة للاقتصاد باستمرار   قال السيد تبون  ان هذه " الظاهرة صحية و تنم على تسارع حركية الاقتصاد الوطني في مختلف  المجالات"    فحسبه المعطيات الاقتصادية الداخلية سمتها التغير و عدم  الاستقرار لذلك يجب تحيين الترسانة القانونية  و تكييفها مع المستجدات  الحاصلة.

 

على صعيد آخر قال السيد تبون ان احتياطي الصرف يبلغ حاليا 8ر107 مليار دولار  بعد ان كان في حدود 114 مليار دولار حتى ديسمبر 2016.

كلـمات مفتـاحيــة :
  تبون : حماية الاقتصاد الوطني "حق سيادي" دون الاخلال بالتزاماتنا مع الشركاء الأجانب
  أدرج يـوم : الجمعة, 30 حزيران/يونيو 2017 15:34     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 97 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

"التحضير جار لعملية إعادة التنظيم الإداري لاستحداث ولايات منتدبة في الهضاب العليا"  

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: ظاهرة تقدم أغلبية الفلاحين في السن مقلقة (الرئيس بوتفليقة) 

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع