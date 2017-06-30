تبون : القطاع المالي بحاجة الى اصلاحات مستعجلة لمواكبة حركية التنمية وبنك  للإسكان قريبا

الجزائر - أكد الوزير الأول عبد المجيد تبون مساء يوم الخميس بالجزائر عن اصلاحات يجرى التحضير لها تمس القطاع المالي بهدف تكييفه وفقا لحركية السوق الحر و وتيرة الاستثمارات المبرمجة في اطار مخطط عمل الحكومة كاشفا في ذات الوقت عن استحداث بنك جديد للإسكان قريبا .

وأوضح الوزير الأول في ندوة صحفية نشطها عقب مصادقة اعضاء مجلس الأمة على مخطط عمل الحكومة أن " المنظومة المالية و خصوصا البنوك و المؤسسات المالية العمومية بحاجة و بشكل ضروري و مستعجل الى إعادة النظر في آليات التسيير التي تعتمدها لتكون أداة فعالة لخدمة و تنمية الاقتصاد الوطني "

و أضاف الوزير الأول قوله " البنوك العمومية حاليا هي أشبه بشبابيك لتسيير الودائع المالية و عملنا سينصب لإخراجها من النمط الكلاسيكي الذي يسيطر عليها حاليا لكي تصبح قاطرة أمامية لتحقيق الوثبة التنموية و مسايرة المناخ العام للأعمال و الاستثمار" .

في سياق ذي صلة كشف السيد تبون عن دراسات جارية حاليا لتأسيس بنك جديد تحت تسمية " بنك الاسكان " مشترك بين بنك الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط " كناب- بنك" و الصندوق الوطني للسكن سيتكفل بكل الملفات ذات الصلة بتمويل السكن و العقار .

من جانب آخر جدد السيد تبون حرص الجهاز التنفيذي على " استقطاب الكتلة النقدية الضخمة جدا المتداولة في السوق الموازية نحو المنظومة المالية الرسمية " مؤكدا ان الحكومة ستبحث خيارات عديدة باشراك الخبراء و الأخصائيين الماليين لضبط الآليات العملية الكفيلة لإنجاح العملية و بالتالي تعزيز موارد الدولة بكتلة نقدية كفيلة بدعم الموازنات المالية للبلاد لمدة تفوق 3 سنوات .

ولدى تطرقه لمهام المفتشية العامة المرتقب استحداثها على مستوى الوزارة الاولى لمراقبة المال العام و ابرام الصفقات العمومية قال السيد تبون ان هذه المفتشية ستكون مدعمة لعمل هيئات رقابية اخرى مستبعدا أي تداخل في الصلاحيات مع مجلس المحاسبة أو المفتشية العامة للمالية اللتان تحوز كلاهما على صلاحيات محددة .

واضاف السيد تبون " حاليا كل الوزارات تحوز على مفتشيات و حتى المؤسسات و المفتشية العامة المرتقب استحداثها هي بمثابة مفتشية المفتشيات الوزارية و الجماعات المحلية ".

و بخصوص الاستمارات التي تم اطلاقها خلال العشرية الأخيرة قدر الوزير الأول الغلاف المالي الذي استهلكته بما يقارب 5.000 مليار دينار لكن يضيف السيد تبون " مردود هذه الاستثمارات و نسبة تسديد القروض التي رصدت لها ما يزال ضعيفا و دون التطلعات ".

في هذا السياق اكد الوزير الاول ان الجهد حاليا منصب حول اعادة توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات المردودية السريعة و الأقل تكلفة و المستحدثة للثروة و مناصب الشغل واصفا نسيج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ب "الخيار الأنجع في المرحلة المقبلة لتعزيز الانتاج الوطني بما يسمح بتقليص أكبر لفاتورة الواردات ".

و بخصوص التدابير الجديدة التي اتخذتها الحكومة لضبط و تنظيم التجارة الخارجية قال السيد تبون ان اعتماد نظام رخص الاستيراد يهدف اساسا لحماية الانتاج الوطني و مناصب الشغل مؤكدا أن " الحكومة لن تقدم ابدا على منع الاستيراد الذي من شانه ان يحدث ندرة في السوق بل الأمر يتعلق فقط بتوجيه الواردات حسب الحاجيات المعبر عنها و محاربة التضخيم في الفواتير و الغش و التحايل في محال التجارة الخارجية ".

من جانب آخر اعتبر الوزير الأول أن الاجماع الوطني حول القضايا التي تهم البلاد بات ضروري مؤكدا يد الحكومة ممدودة و ابوابها مفتوحة لكل الفاعلين السياسيين و الاقتصاديين و الشركاء الاجتماعيين للعمل سويا لضبط خارطة طريق للعمل بمقتضاها لإعادة توجيه الجهد الاجتماعي للدولة .

في هذا السياق قال السيد تبون أن هذا الاجماع المتوخى سيبحث المحاور الكبرى للسياسة الجديدة التي ستكرسها الدولة لحماية و تعزيز المكتسبات الاجتماعية خصوصا الدعم الموجه للفئات الهشة و حتى الطبقة المتوسطة بما يكفل عدالة اجتماعية اكبر و اوسع و بعدها سيحال الملف على التقنيين و الاخصائيين الذين يتوكل لهم مهام تحديد الآليات الاجرائية لتقديم الدعم لمستحقيه الحقيقين.

في هذا الشأن قال السيد تبون ان هناك خيارات عديدة لتحديد كيفية توزيع هذا الدعم سواء عن طريق بطاقات قروض او صب للإعانات في حسابات الفئات الضعيفة و محدودة الدخل أو تقديم صكوك بشكل مباشر ."