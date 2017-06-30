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تعيين لورون ليفي حكم رئيسي في القضية التي تتواجه فيها وزارة السكن و المؤسسة  الإسبانية أورتيز

  أدرج يـوم : الجمعة, 30 حزيران/يونيو 2017 14:09     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 50 مرات

واشنطن  - عين نائب الرئيس السابق لمحكمة التحكيم الدولية  بلندن  لوران ليفي  حكما رئيسيا في القضية التي تتواجه فيها وزارة السكن و  المؤسسة الإسبانية أورتيز كونستروكثيوني  على مستوى المركز الدولي لتسوية  المنازعات المتعلقة بالاستثمار  حسبما أعلن عنه المركز الوطني للتحكيم بالبنك  الدولي على موقعه الالكتروني.

 

و أوضح المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار أن لوران ليفي و  هو سويسري-برازيلي الجنسية  سيكون في مساعدته حكمين آخرين و هما البلجيكي  برنارد هانوتيو الذي اختارته الجزائر و الكندي إيف فورتيي الذي اختارته  المؤسسة الإسبانية أورتيز.

 

و يختص هذا النائب السابق بمحكمة التحكيم الدولية في المنازعات بين المؤسسات  خاصة في مجال النفط و المالية. و سبق له أن عالج أزيد من 200 إجراء تحكيم.

 

أدخلت المؤسسة الإسبانية للبناء و الأشغال العمومية بتاريخ 24 يناير المنصرم  إجراء تحكيم على مستوى المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار  بعد إلغاء اتفاق إنجاز عدة مشاريع حضرية أبرمته سنة 2012 مع وزارة السكن.

 

و أبقت مؤسسة أورتيز على إجرائها ضد الدولة الجزائرية بالرغم من أنها لم  تحترم بنود الاتفاق لاسيما المتعلقة بتحويل المهارات و اختيار عتاد الإنجاز. و  يذكر أن مؤسسة أورتيز أرادت استعمال عتاد قديم لإنجاز مشروع السكنات  الضخم.

تعيين لورون ليفي حكم رئيسي في القضية التي تتواجه فيها وزارة السكن و المؤسسة  الإسبانية أورتيز
  أدرج يـوم : الجمعة, 30 حزيران/يونيو 2017 14:09     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 50 مرة   شارك

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