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حج 2017 : انطلاق عملية بيع تذاكر الخطوط الجوية الجزائرية  

  أدرج يـوم : الخميس, 29 حزيران/يونيو 2017 17:33     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 156 مرات
حج 2017 : انطلاق عملية بيع تذاكر الخطوط الجوية الجزائرية  

الجزائر - دعت شركة الخطوط الجوية الجزائرية الحجاج لموسم الحج 2017 إلى شراء تذاكر الطائرة، حسبما أفاد به بيان للشركة اليوم الخميس.

وأوضح البيان أن عملية بيع التذاكر لموسم الحج 2017 انطلقت يوم الثلاثاء 27  يونيو.

وبهذا دعت الشركة الوطنية الحجاج إلى تقدم إلى نقاط البيع المخصصة لهذه  العملية.

وللتذكير، أشار وزير الشؤون الدينية و الأوقاف محمد عيسى مؤخرا إلى أن الرحلة  الأولى نحو البقاع المقدسة ستبرمج يوم 4 أغسطس في حين ستنظم الرحلة الأخيرة  يوم 26 من نفس الشهر.

وكانت الوزارة قد حددت في أبريل الفارط تكاليف الحج لسنة 2017 ب 376.000 دج  دون احتساب سعر التذكرة.

 

وأشارت الوزارة إلى أن سعر التذكرة إلى البقاع المقدسة المقدر ب 120.000 دج  لن يتغير بالنسبة لسنة 2017. 

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حج 2017 : انطلاق عملية بيع تذاكر الخطوط الجوية الجزائرية  
  أدرج يـوم : الخميس, 29 حزيران/يونيو 2017 17:33     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 156 مرة   شارك

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