حج 2017 : انطلاق عملية بيع تذاكر الخطوط الجوية الجزائرية  

الجزائر - دعت شركة الخطوط الجوية الجزائرية الحجاج لموسم الحج 2017 إلى شراء تذاكر الطائرة، حسبما أفاد به بيان للشركة اليوم الخميس.

وأوضح البيان أن عملية بيع التذاكر لموسم الحج 2017 انطلقت يوم الثلاثاء 27 يونيو.

وبهذا دعت الشركة الوطنية الحجاج إلى تقدم إلى نقاط البيع المخصصة لهذه العملية.

وللتذكير، أشار وزير الشؤون الدينية و الأوقاف محمد عيسى مؤخرا إلى أن الرحلة الأولى نحو البقاع المقدسة ستبرمج يوم 4 أغسطس في حين ستنظم الرحلة الأخيرة يوم 26 من نفس الشهر.

وكانت الوزارة قد حددت في أبريل الفارط تكاليف الحج لسنة 2017 ب 376.000 دج دون احتساب سعر التذكرة.

وأشارت الوزارة إلى أن سعر التذكرة إلى البقاع المقدسة المقدر ب 120.000 دج لن يتغير بالنسبة لسنة 2017.