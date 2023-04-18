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موارد مائية : نسبة امتلاء السدود عبر الوطن بلغت  68  بالمائة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 حزيران/يونيو 2017 18:09     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 104 مرات
موارد مائية : نسبة امتلاء السدود عبر الوطن بلغت  68  بالمائة

الجزائر - كشف وزير الموارد المائية السيد حسين نسيب  اليوم الأربعاء بالجزائر عن أن نسبة امتلاء السدود على المستوى الوطني قد بلغت  68 بالمائة حاليا.  

وقال الوزير في تصريح للصحافة على هامش أشغال جلسة علنية خصصت لمناقشة مخطط عمل الحكومة بمجلس الأمة أنه سيتم عقد اجتماع وطني لمسؤولي القطاع في غضون الأسبوع المقبل لاتخاذ إجراءات ميدانية لمواجهة صعوبات توزيع المياه التي تواجهها بعض الولايات.

وأوضح الوزير أن الاجتماع سيعكف على بحث الحلول الواجب اتخاذها مع مطلع موسم الاصطياف حيث يسجل الطلب على المياه خلال هذه الفترة ارتفاعا كبيرا.

وأضاف السيد نسيب  قوله "كل الإجراءات جارية لضمان تموين دائم و مناسب بالمياه لفائدة المواطنين حتى لو تطلب الأمر في بعض الأحيان تسخير صهاريج  مؤسسة  "الجزائرية للمياه"  لتخفيف التذبذب في التموين التي تشهده بعض  الولايات".

و في فيما يخص التذبذب الحاصل في مجال التوزيع  أقر الوزير بالصعوبات التي  تعرفها بعض الولايات فيما يخص التموين بهذا المورد الحيوي  قائلا " عدد  الولايات التي تعاني من مشاكل في التوزيع لا يتعدى عشر ولايات  خصوصا بالناحية  الشرقية للبلاد".

 

وأشار السيد نسيب إلى أن مصالح الوزارة " قد قامت بتشخيص الأسباب في كل  ولاية و ستعمل على حل هذه المشاكل".

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موارد مائية : نسبة امتلاء السدود عبر الوطن بلغت  68  بالمائة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 حزيران/يونيو 2017 18:09     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 104 مرة   شارك

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