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وتيرة التضخم المتوسط السنوي بلغت أكثر من 6 في المائة إلى غاية مايو 2017

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 حزيران/يونيو 2017 14:32     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 61 مرات
وتيرة التضخم المتوسط السنوي بلغت أكثر من 6 في المائة إلى غاية مايو 2017

الجزائر - بلغت وتيرة التضخم السنوية 9ر6 في المائة وذلك إلى غاية نهاية شهر مايو 2017  حسبما علمته وأج اليوم الثلاثاء  لدى الديوان  الوطني للإحصائيات.

وتمثل وتيرة التضخم على أساس سنوي في مايو 2017 تطور مؤشر أسعار الاستهلاك مع احتساب اثنا عشر(12) شهرا خلال الفترة الممتدة ما بين يونيو  2016 و مايو 2017 مقارنة بالفترة ما بين يونيو 2015 ومايو 2016.

وحول التغيرات الشهرية في أسعار المستهلكين  اي تطور الأسعار في مايو  2017 مقارنة بتلك المسجلة في أبريل 2017  فقد سجلت  انخفاضا ب 4ر0 في المائة.

وفيما يتعلق بالتطور الشهري الذي يعتبر المؤشر الخام لأسعار المستهلكين  وبحسب  فئة المنتجات فان أسعار السلع الغذائية سجلت انخفاضا بنسبة 1ر1في  المائة نتيجة الانخفاض الذي عرفته اسعار المنتجات الفلاحية  الطازجة.

هذا الانخفاض الشهري  جاء بعد الانخفاض المسجل في أسعار المنتجات  الفلاحية الطازجة، حيث عرفت أسعار هذه الأخيرة انخفاضا بنسبة 3 في المائة في  مايو 2017 مقارنة بتلك المسجلة في شهر ابريل الماضي باستثناء الفواكه التي  ارتفعت بنسبة 3ر8 في المائة و الأسماك التي سجلت كذلك ارتفاعا بنسبة 2ر3 في  المائة. 

وبالنسبة للمنتجات التي عرفت انخفاضا في الاسعار  على سبيل المثال سجلت أسعار اللحوم الحمراء انخفاضا بنسبة  3ر1في المائة   اللحوم البيضاء (- 2ر1 في  المائة)  الخضر (-7ر 12في المائة ) و البطاطا (-2ر13 في المائة ).

وبالنسبة لأسعار منتجات الصناعة الغذائية فان هذه الأخيرة عرفت ارتفاعا  شهريا بنسبة 9ر0في المائة .

ومن جهة أخرى، فان أسعار السلع المصنعة سجلت ارتفاعا ب 1ر0 في المائة  في  حين أن أسعار الخدمات عرفت ارتفاعا ب 6ر0 في المائة.

وبخصوص فئة السلع و الخدمات، سجلت أسعار الألبسة و الأحذية ارتفاعا شهريا  قدر ب 7ر0 في المائة  في حين عرفت سلع فئة الصحة و النظافة ارتفاعا ب  4ر1 في المائة  فيما  تميزت  بقية المواد بالاستقرار.

 

للتذكير، يتوقع قانون المالية ل 2017  تضخما ب 4 في المائة.

كلـمات مفتـاحيــة :
وتيرة التضخم المتوسط السنوي بلغت أكثر من 6 في المائة إلى غاية مايو 2017
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 حزيران/يونيو 2017 14:32     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 61 مرة   شارك

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