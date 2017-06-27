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موارد مائية : بحث فرص التعاون المشترك بين الجزائر والصين 

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 حزيران/يونيو 2017 14:04     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 48 مرات

الجزائر  - استقبل وزير الموارد المائية السيد حسين نسيب  سفير الصين بالجزائر السيد يانغ غوانيو حيث تباحث الطرفان فرص التعاون الثنائي  في مجال الموارد المائية، حسب ما أكد بيان الوزارة .

وحسب ذات المصدر فقد تم خلال هذا اللقاء  تقييم علاقات التعاون بين البلدين 

في مجال الموارد المائية التي وصفت ب" الإيجابية جدا " بالنظر إلى المشاركة  القوية للشركات الصينية في برنامج التنموي للبلاد.

وقد عبر السيد نسيب عن ارتياحه للمساهمة الفعالة للمتعاملين الاقتصاديين  الصينين في تحقيق انطلاقة قوية للقطاع، معربا عن أمله في مواصلة هذه الشراكة  داعيا الصين لمرافقة الجزائر في المسعى  الرامي إلى تنويع اقتصادها.

 

من جهته، أكد السفير الصيني بالجزائر أن بلاده على أتم الاستعداد لمرافقة  مشاريع تطوير وتنمية قطاع الموارد المائية بالجزائر مذكرا بالنجاحات  الكبرى  التي حققتها  بلاده في هذا المجال.

موارد مائية : بحث فرص التعاون المشترك بين الجزائر والصين 
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 حزيران/يونيو 2017 14:04     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 48 مرة   شارك

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