التفكير في إعفاء ضريبي لذوي الدخل الضعيف

الجزائر - صرح الوزير الأول عبد المجيد تبون مساء أمس الجمعة أن الحكومة ستشرع في التفكير من أجل إعفاء المواطنين أصحاب الدخل الضعيف من الضرائب فيما يجب فرض رسوم و ضرائب الجديدة على الثروة.

في هذا الصدد أكد السيد تبون أن "المواطنين الذين يتلقون أجورهم بالساعة و اليوم أو الذين لا تتجاوز أجورهم 30000 الى 35000 دج يدفعون ضرائبهم غير أن اشتراكاتهم في ميزانية الدولة تبقى زهيدة فيما توجد مجالات فرض ضريبي أهم بكثير و تمثل 30 الى 40 مرة حجم الضرائب المدفوعة من قبل الأجور الصغيرة.

و عليه سننظر في كيفية اعفاء جزء من هذه الشريحة ذات الدخل الضعيف من دفع الضرائب و التوجه نحو ضرائب و رسوم أخرى أهم".

و خلال ندوة صحفية عقب المصادقة على مخطط عمل الحكومة من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني صرح الوزير الاول أن الأمر يتعلق ب " قناعة" و أنه " حان الوقت ليدفع الأغنياء ضرائبهم".

و لدى تأكيده أنه على المختصين في الضرائب و في وزارة التضامن الوطني تحديد نسب الرسوم و الضرائب المقررة أوضح السيد تبون أنه "حان الوقت أيضا لتطالب الدولة بحقوقها في مجال الضرائب و الرسوم".

و في هذا الشأن أوضح الوزير الأول أن الدولة أعفت العديد من المشاريع الاستثمارية من الرسوم و الضرائب غير أنه "لم يسجل أي مردود استثماري بالرغم من إطلاق هذه المشاريع و دخولها في الانتاج".

من جهة أخرى و عن سؤال حول مستقبل المجمعات الصناعية العمومية أكد السيد تبون أن " الأمر لم يتعلق قط بخوصصة القطاع العمومي مشيرا الى أن هذه المجمعات التي تعد جزءا من المشهد الاقتصادي الوطني "ستبقى و ستحظى بالدعم" بالرغم من مشاركتها "الضعيفة" في النشاط الاقتصاد للبلاد.

و عن سؤال للصحافة حول السياسة المعتمدة من طرف الحكومة السابقة بخصوص اعفاء رجال الأعمال من دفع الرسوم و الضرائب أجاب السيد تبون أن " الأمور تتغير من حكومة الى أخرى" مضيفا أنه "عندما يكون هناك إعادة توجه اقتصادي أو سياسي فهذا لا يعني أن من سبق قد أخفق".

و فيما يتعلق بسياسة تحديد مساعدات الدولة طمأن الوزير الأول بأن "احصائيات موثوقة" ستحدد المعنيين بهذه المساعدات" مضيفا أن "122000 مستفيد قد يقصون من مساعدات الدولة التي ستستمر الى غاية 2017".