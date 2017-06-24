القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

التفكير في إعفاء ضريبي لذوي الدخل الضعيف

  أدرج يـوم : السبت, 24 حزيران/يونيو 2017 15:48     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 156 مرات
التفكير في إعفاء ضريبي لذوي الدخل الضعيف
صورة وأج

 الجزائر - صرح الوزير الأول عبد المجيد تبون مساء أمس  الجمعة أن الحكومة ستشرع في التفكير من أجل إعفاء المواطنين أصحاب الدخل  الضعيف من الضرائب فيما يجب فرض رسوم و ضرائب الجديدة على الثروة.

في هذا الصدد  أكد السيد تبون أن "المواطنين الذين يتلقون أجورهم  بالساعة و اليوم أو الذين لا تتجاوز أجورهم 30000 الى 35000 دج يدفعون ضرائبهم  غير أن اشتراكاتهم في ميزانية الدولة تبقى زهيدة فيما توجد مجالات فرض ضريبي  أهم بكثير و تمثل 30 الى 40 مرة حجم الضرائب المدفوعة من قبل الأجور الصغيرة.

و عليه سننظر في كيفية اعفاء جزء من هذه الشريحة ذات الدخل الضعيف من دفع  الضرائب و التوجه نحو ضرائب و رسوم أخرى أهم".

و خلال ندوة صحفية عقب المصادقة على مخطط عمل الحكومة من قبل نواب  المجلس الشعبي الوطني  صرح الوزير الاول أن الأمر يتعلق ب  " قناعة" و أنه " حان الوقت ليدفع الأغنياء ضرائبهم".

و لدى تأكيده أنه على المختصين في الضرائب و في وزارة التضامن الوطني  تحديد نسب الرسوم و الضرائب المقررة  أوضح السيد تبون أنه "حان الوقت أيضا  لتطالب الدولة بحقوقها في مجال الضرائب و الرسوم".

و في هذا الشأن  أوضح الوزير الأول أن الدولة أعفت العديد من  المشاريع الاستثمارية من الرسوم و الضرائب غير أنه "لم يسجل أي مردود استثماري  بالرغم من إطلاق  هذه المشاريع و دخولها في الانتاج".

من جهة أخرى  و عن سؤال حول مستقبل المجمعات الصناعية العمومية  أكد  السيد تبون أن " الأمر لم يتعلق قط بخوصصة القطاع العمومي مشيرا الى أن هذه  المجمعات التي تعد جزءا من المشهد الاقتصادي الوطني "ستبقى و ستحظى بالدعم"  بالرغم من مشاركتها "الضعيفة" في النشاط الاقتصاد للبلاد.

و عن سؤال للصحافة حول السياسة المعتمدة من طرف الحكومة السابقة بخصوص  اعفاء رجال الأعمال من دفع الرسوم و الضرائب  أجاب السيد تبون أن " الأمور  تتغير من حكومة الى أخرى" مضيفا أنه "عندما يكون هناك إعادة توجه اقتصادي أو  سياسي فهذا لا يعني أن من سبق قد أخفق".

 

و فيما يتعلق بسياسة تحديد مساعدات الدولة  طمأن الوزير الأول بأن  "احصائيات موثوقة" ستحدد المعنيين بهذه المساعدات" مضيفا أن "122000 مستفيد قد  يقصون من مساعدات الدولة التي ستستمر الى غاية 2017".

كلـمات مفتـاحيــة :
التفكير في إعفاء ضريبي لذوي الدخل الضعيف
  أدرج يـوم : السبت, 24 حزيران/يونيو 2017 15:48     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 156 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

"التحضير جار لعملية إعادة التنظيم الإداري لاستحداث ولايات منتدبة في الهضاب العليا"  

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: ظاهرة تقدم أغلبية الفلاحين في السن مقلقة (الرئيس بوتفليقة) 