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إشادة على ضرورة التزام المؤسسات الوطنية بالعمل على تحقيق أهداف مخطط  عمل الحكومة

  أدرج يـوم : الجمعة, 23 حزيران/يونيو 2017 12:58     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 14 مرات
إشادة على ضرورة التزام المؤسسات الوطنية بالعمل على تحقيق أهداف مخطط  عمل الحكومة

الجزائر - دعا نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس خلال  مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة ، المؤسسات والهيئات الوطنية كالجامعة والبنوك  والبلديات الى ضرورة الالتزام بالعمل على تحقيق الأهداف التي رسمها مخطط عمل  الحكومة .

وفي هذا السياق دعت النائب فريدة سي ناصر عن حزب التحالف الوطني الجمهوري الى  ضرورة " كف المؤسسات الوطنية خاصة الاستراتجية منها عن استعمال الطرق  التقليدية في التسيير " مشددة على ضرورة ولوج هذه المؤسسات التكنولوجيات  الحديثة وتعميم استعمالها " ربحا للوقت واقتصاد للموارد والامكانيات " ومن ثم  تحقيق الأهداف التي رسمها مخطط عمل الحكومة .

وفي نفس الاطار طالبت النائب سعاد الأخضري من حزب جبهة التحرير الوطني على  ضرورة تكثيف البحوث الجامعية الهادفة لتطوير الاقتصاد الوطني كما جاء في مخطط  عمل الحكومة ، كما طالبت أيضا بضرورة الإبقاء على الأقسام التحضيرية لجامعة  التكوين المتواصل ، ومن نفس الحزب دعا النائب تلي ماضي " المؤسسات الوطنية  العمل والالتزام لتحقيق الأهداف التي جاء بها مخطط عمل الحكومة " خاصة كما  قال " في قطاع الشباب والتشغيل "

كما رافعت النائب حياة دانداني من نفس التشكيلة أيضا على ضرورة " الإسراع في  عصرنة البنوك والمؤسسات المالية " من اجل مواصلة تنفيذ النموذج الاقتصادي  الوطني الجديد الذي تنتهجه الجزائر على غرار عديد الدول.

وبعد أن عبر النائب الوردي بدامجي عن " وقوف " حزبه الحرية والعدالة الى جانب  مخطط عمل الحكومة الهادف "لبناء دولة الحق والقانون والتقليل من فاتورة  الاستيراد ودعم المنتوج الوطني" اقترح ضرورة ترتيب الأولويات على الصعيد  المحلي وإعادة النظر في موارد البلديات.

 

وأشادت النائب فريدة غمرة من تحالف حركة مجتمع السلم بمساعي الجزائر في ترقية  السلم والاستقرار في العديد من الدول وكذا مساندة الشعوب المستعمرة في مقدمتها  الشعب الصحراوي والشعب الفلسطيني.

كلـمات مفتـاحيــة :
إشادة على ضرورة التزام المؤسسات الوطنية بالعمل على تحقيق أهداف مخطط  عمل الحكومة
  أدرج يـوم : الجمعة, 23 حزيران/يونيو 2017 12:58     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 14 مرة   شارك

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