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برنامج دعم التنوع للاقتصاد في الجزائر2:تكييف التكوين في مجال الصيد البحري وتربية المائيات

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 حزيران/يونيو 2017 15:42     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 55 مرات
برنامج دعم التنوع للاقتصاد في الجزائر2:تكييف التكوين في مجال الصيد البحري وتربية المائيات

وهران- يعد تكييف التكوين على حسب خصوصيات كل منطقة من  أهم محاور الإصلاح المزمع تطبيقه في مجال الصيد البحري و تربية المائيات الذي  يجري تحضيره في اطار برنامج دعم التنوع للاقتصاد في الجزائر (ديفيكو 2)  حسبما أفاد به مدير المعهد التكنولوجي للصيد البحري و تربية المائيات بوهران.

وقال هواري قويسم   على هامش ورشة للهندسة البيداغوجية لمهن البحر و تربية  المائيات يحتضنه المعهد يومي 19 و 20 يونيو بمشاركة مدرسين من معاهد مختصة في  الصيد من الجزائر العاصمة و شرشال و بني صاف ووهران  أن خبراء برنامج "ديفيكو  2" يعكفون على دراسة مختلف المناطق لتكييف التكوين في مجال الصيد و تربية  المائيات حسب خصوصياتها.

وأكد أنه سبق تنظيم عدة لقاءات مع مهني القطاع و أساتذة المعاهد و مسؤولي  القطاع في منطقة الغرب في إطار نفس البرنامج حيث تم رفع خصوصيات كل منطقة على  غرار ولاية وهران التي عرفت فيها تربية المائيات تقدما ملحوظا وولاية غليزان  التي ينتشر فيها الصيد القاري (الصيد في السدود).

وقال محمد حوشين    خبير في علم الاحياء البحرية لدى برنامج "ديفيكو2"  أنه  تم اعداد تقرير مفصل حول هذا التكوين و أن الاصلاحات ستنطلق ابتداء من سنة  2018.

وتتمثل أهم أهداف برنامج "ديفيكو 2"  الممول من طرف الاتحاد الاوروبي بحوالي  15 مليون يورو والذي تعكف على تطبيقه وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد  البحري  في رفع انتاج الثروة السمكية المقدرة حاليا ب 5.000 طن سنويا الى  100.000 طن. كما يهدف البرنامج الى دعم الصيد التقليدي و اطلاق السياحة الصيدية ووضع نظام  لجمع المعلومات و هي نفس اهداف المخطط الوطني لتطوير الصيد وتربية المائيات  2020.

كلـمات مفتـاحيــة :
برنامج دعم التنوع للاقتصاد في الجزائر2:تكييف التكوين في مجال الصيد البحري وتربية المائيات
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 حزيران/يونيو 2017 15:42     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 55 مرة   شارك

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