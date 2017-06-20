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نفطال: الوقود سيكون متوفرا خلال يومي عيد الفطر

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 حزيران/يونيو 2017 15:05     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 18 مرات
نفطال: الوقود سيكون متوفرا خلال يومي عيد الفطر
صورة وأج أرشيف

الجزائر - أكدت الشركة الوطنية لتسويق و توزيع المنتجات  النفطية "نفطال" يوم الثلاثاء بأن توزيع الوقود سيكون مضمونا خلال يومي عيد  الفطر عبر كامل التراب الوطني.

 

و جاء في بيان للشركة " نفطال تعلم زبائنها بأن الوقود سيكون متوفرا خلال  يومي عيد الفطر  على غرار الأيام الأخرى من السنة  عبر كامل شبكتها لمحطات  الخدمات في كل التراب الوطني 7أيام/7 و 24سا/24".

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نفطال: الوقود سيكون متوفرا خلال يومي عيد الفطر
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 حزيران/يونيو 2017 15:05     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 18 مرة   شارك

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