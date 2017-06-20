نفطال: الوقود سيكون متوفرا خلال يومي عيد الفطر

و جاء في بيان للشركة " نفطال تعلم زبائنها بأن الوقود سيكون متوفرا خلال يومي عيد الفطر على غرار الأيام الأخرى من السنة عبر كامل شبكتها لمحطات الخدمات في كل التراب الوطني 7أيام/7 و 24سا/24".
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر - أكدت الشركة الوطنية لتسويق و توزيع المنتجات النفطية "نفطال" يوم الثلاثاء بأن توزيع الوقود سيكون مضمونا خلال يومي عيد الفطر عبر كامل التراب الوطني.
و جاء في بيان للشركة " نفطال تعلم زبائنها بأن الوقود سيكون متوفرا خلال يومي عيد الفطر على غرار الأيام الأخرى من السنة عبر كامل شبكتها لمحطات الخدمات في كل التراب الوطني 7أيام/7 و 24سا/24".