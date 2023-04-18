تراجع محسوس للعجز التجاري خلال الخمسة أشهر الأولى من 2017

الجزائر - بلغ العجز التجاري للجزائر 97ر3 مليار دولار امريكي خلال الخمسة اشهر الاولى من سنة 2017 مقابل عجز قدر ب 71ر8 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2016 بانخفاض 74ر4 مليار دولار وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 4ر54 فالمئة حسبما علمته واج يوم الثلاثاء من مصالح الجمارك.

وارتفعت الصادرات الجزائرية إلى 7ر15 مليار دولار بين يناير ونهاية مايو من 2017 مقابل 15ر11 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي أي بزيادة بحوالي 41 فالمئة تمثل ارتفاعا ب 54ر4 مليار دولار حسب بيانات المركز الوطني للإعلام الآلي وإحصائيات الجمارك.

أما الواردات فقد انخفضت بشكل طفيف لتبلغ 67ر19مليار دولار في الفترة بين يناير ونهاية مايو 2017 مقابل 86ر19 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2016 أي بتراجع قدره 98ر0 فالمئة.

وقد ضمنت الصادرات تغطية الواردات بنسبة 80 فالمئة مقابل 56 فالمئة.

وأدى تعافي أسعار البترول إلى ارتفاع صادرات المحروقات التي مثلت 63ر94 فالمئة من إجمالي الصادرات لتبلغ 86ر14 مليار دولار أي بنسبة زيادة قاربت 43 فالمئة مقارنة بنفس الفترة من 2016.

أما الصادرات خارج المحروقات (4ر5 فالمئة من قيمة الصادرات الاجمالية) فعرفت ارتفعا إلى 843 مليون دولار أي بزيادة قاربت 11 فالمئة.

وتتشكل الصادرات خارج المحروقات من المنتجات نصف مصنعة ب 620 مليون دولار (مقابل 585 مليون دولار) المواد الغذائية ب 161 مليون دولار (مقابل 116 مليون دولار) المنتجات الخام ب 30 مليون دولار (مقابل 31 مليون دولار) منتجات العتاد الصناعي ب 25 مليون دولار (مقابل 21 مليون دولار) والمنتجات الاستهلاكية الغير غذائية ب 7 مليون دولار (نفس التكلفة خلال نفس الفترة من 2016).

وبشأن الواردات تم تسجيل من بين المجموعات الأربع للمنتوجات المستوردة انخفاضا لمجموعتين اثنين هي المواد الموجهة لوسائل الانتاج ووسائل العتاد.

وارتفعت صادرات المواد الغذائية إلى 8ر3 مليار دولار (ارتفاع بنسبة 13 فالمئة) في حين زادت المواد الاستهلاكية الغير غذائية إلى 41ر3 مليار دولار أمريكي مقابل 37ر3 مليار دولار (+2ر1 فالمئة).

ومقابل ذلك تراجعت واردات المواد الموجهة لوسائل الانتاج إلى 77ر5 مليار دولار مقابل 37ر6 مليار دولار (-35ر9 فالمئة) فيما انخفضت منتوجات العتاد إلى 68ر6 مليار دولار مقابل 76ر6 مليار دولار (-11ر1 فالمئة).

ومن بين ال 67ر19 مليار دولار المسجلة في الواردات تم تسديد 87ر11 مليار دولار نقدا (34ر60 فالمئة من الواردات) أي ما يعادل ارتفاعا ب 52ر2 فالمئة من التسديدات النقدية مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016.

وساهمت خطوط القروض في تمويل الواردات بقيمة 14ر36 فالمئة بقيمة 11ر7 مليار دولار (انخفاض ب 7ر4 فالمئة) في حين مولت حسابات العملة الصعبة الواردات بقيمة 6 مليون دولار مقابل 3 مليون دولار (بارتفاع 100 فالمئة).

وتم تمويل باقي الواردات عن طريق وسائل دفع أخرى فاقت 685 مليون دولار (فانخفاض 2ر17 فالمئة).

==إيطاليا والصين تحافظان على مكانتهما كأول شريك تجاري==

تصدرت إيطاليا قائمة الخمس زبائن الأوائل للجزائر خلال الخمسة اشهر الأولى من 2017 بقيمة 6ر2 مليار دولار من الصادرات الجزائرية (6ر16 فالمئة من الصادرات الإجمالية الجزائرية) متبوعة بإسبانيا ب 85ر1 مليار دولار (81ر11 فالمئة) ثم فرنسا ب 83ر1 مليار دولار (7ر11 فالمئة) الولايات المتحدة ب 49ر1 مليار دولار (50ر9 فالمئة) وهولندا ب 01ر1 مليار دولار (43ر6 فالمئة).

أما بخصوص الممونين الاساسيين للجزائر بقيت الصين في الصدارة ب 92ر3 مليار دولار من الواردات الجزائرية (حوالي 20 فالمئة من إجمالي الواردات الجزائرية) متبوعة بفرنسا ب 67ر1 مليار دولار (5ر8 فالمئة) ثم إيطاليا ب 38ر1 مليار دولار (03ر7 فالمئة) ثم ألمانيا ب 34ر1 مليار دولار (8ر6 فالمئة) ثم اسبانيا ب 23ر1 مليار دولار (24ر6 فالمئة).

أهم مموني الجزائر خلال الأشهر الخمسة الاولى من 2017 (مؤطر)

و فيما يلي قائمة أهم الدول الممونة للجزائر وقيمة السلع المستوردة من هذه الدول خلال الأشهر الخمسة الأولى ل2017 مع تطور حجم الواردات القادمة من هذه الدول مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2016.

المصدر: المركز الوطني للإعلام الألي والإحصائيات للجمارك.

البلد القيمة التطور

(مليون دولار) (مقارنة بنفس الفترة من 2016)

-الصين 3.925 +10,44%

-فرنسا 1.673 -27%

-ايطاليا 1.382 -32,95%

-المانيا 1.338 +17,8%

-اسبانيا 1.228 -21%

-كوريا الجنوبية 961 +100,6%

-تركيا 909 +62,3%

-الولايات المتحدة 742 -0,3%

-الأرجنتين 714 +51,6%

-البرازيل 634 +31,8%

-روسيا 515 +78,8%

-الهند 473 +27,15%

-نيوزيلندا 337 +237%

-كندا 282 -13,5%

-هولندا 272 +13,8%

المجموع الفرعي 15.385

المجموع 19.671.

أهم زبائن الجزائر خلال الأشهر الخمسة الأولى ل2017 (مؤطر)

وفيما يلي قائمة بأهم البلدان الزبونة للجزائر وقيمة السلع الجزائرية المصدرة لكل منها خلال الاشهر الخمسة الأول ى للعام الجاري 2017 مع تطور حجم الصادرات الجزائرية لهذه البلدان مقارنة بنفس الفترة من 2016. المصدر: المركز الوطني للإعلام الالي واحصائيات الجمارك.

البلد القيمة التطور

(مليون دولار) (مقارنة بنفس الفترة من 2016)

-إيطاليا 2.602 +17,1%

-اسبانيا 1.854 +13,2%

-فرنسا 1.836 +28,03%

-الولايات المتحدة 1.491 +26,9%

-هولندا 1.010 +108,7%

-البرازيل 971 +34,5%

-تركيا 779 +33,4%

-كندا 610 +15,53%

-بريطانيا العظمى 737 +103,03%

-بلجيكا 428 +16,3%

-الهند 376 +95,83%

-البرتغال 348 -13,65%

-اليونان 240 .

-تونس 248 -6,42%

-كوبا 220 .

-المجموع الفرعي 13.750

-المجموع 15.701.