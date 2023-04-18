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تسخير أزيد من 4600 تاجر لضمان مداومة عيد الفطر المبارك بالعاصمة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 حزيران/يونيو 2017 11:25     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 14 مرات
تسخير أزيد من 4600 تاجر لضمان مداومة عيد الفطر المبارك بالعاصمة

 الجزائر - سخرت مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر، أزيد من 4600 تاجر لضمان المداومة أيام عيد الفطر المبارك وعيد الاستقلال والشباب  المصادف ل5 جويلية، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء السيد دهار العياشي ممثل ذات الهيئة .

وأوضح السيد دهار لواج انه من بين 10660 تاجر ومتعامل اقتصادي النشطين  بالعاصمة تم تسخير منهم 4668 تاجر من مختلف النشاطات والخدمات لضمان المداومة  خلال يومي عيد الفطر المبارك الأسبوع المقبل حيث أرتفع العدد بنسبة 28 بالمئة  مقارنة مع نفس المناسبة من السنة الماضية وذلك تطبيقا لقرار والي العاصمة رقم  3431 المؤرخ في 6 جوان 2017.

و تتضمن النشاطات التي تم التركيز عليها لضمان نجاح برنامج المداومة المسطر من قبل مديرية التجارة مخابز والمواد الغذائية و الخضر و الفواكه إضافة إلى  المتعاملين في نشاطات أخرى على غرار أصحاب قاعات الشاي والمقاهي و محطات  البنزين والمطاعم وغيرها .

وبالنسبة لوحدات الإنتاج و المصانع أوضح السيد دهار أن الملبنات و وحدات  إنتاج الحليب بالعاصمة و البالغ عددها 11 وحدة سخرت كلها لضمان استمرارية عملها يومي العيد بشكل عادي وعلى مدار 24/24 ساعة لافتا أن مادة الحليب ستكون  متوفرة ولا ندرة فيها,فيما تم تسخير 8 مطاحن الموجودة بالولاية .

ولضمان احترام التجار المعنيين بالتسخيرة المشار إليها و تطبيق  المداومة فقد تم تجنيد 192 عون رقابة من مديرية التجارة موزعين ضمن 96 فرقة  تدخل عبر 13 مقاطعة إدارية بالعاصمة وتشمل 57 بلدية لضمان توفير مختلف المواد للمواطنين خاصة المواد واسعة الاستهلاك.

وسبق لمديرية التجارة أن بلغت التجار المعنيين بالمداومة من خلال محاضر  بإلزامية احترام برنامج التسخيرة حيث وقعوا على قرار المداومة و تحصلوا على  نسخة منه تشكل عقدا بينهم و بين الإدارة و يقضي الإخلال به تعرضهم إلى عقوبات إدارية قد تصل حد اقتراح غلق محلاتهم .

 

وأضاف المصدر، أن العقوبات و الإجراءات الردعية التي يمكن أن يتعرض لها التاجر المخالف تتمثل في غرامات مالية تتراوح ما بين 100.000 دج ألف إلى  300.000 دج حسب نوع النشاط الممارس و كذا الغلق لمدة تصل الشهر و الشهرين  (مخالفة برنامج المداومة)، وفي حال عدم تسديد الغرامة المفروضة على التاجر  المخالف يحال ملفه إلى الجهات القضائية للفصل فيه. 

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تسخير أزيد من 4600 تاجر لضمان مداومة عيد الفطر المبارك بالعاصمة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 حزيران/يونيو 2017 11:25     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 14 مرة   شارك

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