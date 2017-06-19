الجزائر - أجرى وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان يوم الاثنين زيارة عمل وتفقد للمؤسسات المتخصصة في مجال دراسة وإنجاز السكك الحديدية الواقعة ببلدية الرويبة (العاصمة) أكد فيها على ضرورة تسليم مشاريع القطاع في آجالها المحددة حسبما أفاد به بيان من الوزارة.

وشملت هذه الزيارة التي تندرج في إطار المتابعة الميدانية لمختلف مؤسسات قطاع النقل كل من الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية "أنيسريف" والمعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية والمركز الوطني لرخص السياقة "سينابيك" والمؤسسة العمومية الاقتصادية لإنجاز الهياكل الاساسية للسكك الحديدية "أنفرافير" ومؤسسة منشآت السكك الحديدية "أنفراراي" وشركة الدراسات التقنية والهندسة للسكة الحديدية "سيتيراي" وشركة "إيستال" للسكك الحديدية والقاعدة الرئيسية لصيانة القاطرات.

وأكد السيد زعلان خلال لقائه مع مختلف عمال وإطارات هذه المؤسسات على "ضرورة مواصلة العمل لتسليم المشاريع في آجالها المحددة والاعتماد على التكوين المستمر والمتخصص لتحسين مستوى الانجاز باستخدام التقنيات المتطورة في مجال السكك الحديدية" حسب نفس المصدر.

ولدى زيارته للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية "أنيسريف" حث الوزير العمال والاطارات على "مواصلة العمل والمثابرة لتنفيذ البرنامج المسطر والرامي لإنجاز 4.400 كم من خطوط السكة الحديدية والتجند اكثر ومضاعفة الجهد لإنجاز ما تبقى من خطوط على المستوى الوطني" يضيف نفس المصدر.زعلان يجري زيارة تفقدية لمؤسسات دراسة وإنجاز السكك الحديدية بالرويبة

الجزائر - أجرى وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان يوم الاثنين زيارة عمل وتفقد للمؤسسات المتخصصة في مجال دراسة وإنجاز السكك الحديدية الواقعة ببلدية الرويبة (العاصمة) أكد فيها على ضرورة تسليم مشاريع القطاع في آجالها المحددة حسبما أفاد به بيان من الوزارة.

وشملت هذه الزيارة التي تندرج في إطار المتابعة الميدانية لمختلف مؤسسات قطاع النقل كل من الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية "أنيسريف" والمعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية والمركز الوطني لرخص السياقة "سينابيك" والمؤسسة العمومية الاقتصادية لإنجاز الهياكل الاساسية للسكك الحديدية "أنفرافير" ومؤسسة منشآت السكك الحديدية "أنفراراي" وشركة الدراسات التقنية والهندسة للسكة الحديدية "سيتيراي" وشركة "إيستال" للسكك الحديدية والقاعدة الرئيسية لصيانة القاطرات.

وأكد السيد زعلان خلال لقائه مع مختلف عمال وإطارات هذه المؤسسات على "ضرورة مواصلة العمل لتسليم المشاريع في آجالها المحددة والاعتماد على التكوين المستمر والمتخصص لتحسين مستوى الانجاز باستخدام التقنيات المتطورة في مجال السكك الحديدية" حسب نفس المصدر.

ولدى زيارته للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية "أنيسريف" حث الوزير العمال والاطارات على "مواصلة العمل والمثابرة لتنفيذ البرنامج المسطر والرامي لإنجاز 4.400 كم من خطوط السكة الحديدية والتجند اكثر ومضاعفة الجهد لإنجاز ما تبقى من خطوط على المستوى الوطني" يضيف نفس المصدر.