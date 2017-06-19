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أعلاف: وزارة التجارة تطمئن منتجي أغذية الدواجن والأنعام حول توفر المواد الأولية

  أدرج يـوم : الإثنين, 19 حزيران/يونيو 2017 17:22     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 70 مرات
أعلاف: وزارة التجارة تطمئن منتجي أغذية الدواجن والأنعام حول توفر المواد الأولية

الجزائر- طمأنت وزارة التجارة منتجي اغذية الدواجن  والأنعام ومربي الدواجن خلال لقاء جمعها يوم الاثنين مع مهنيي هذا القطاع  حول توفر المواد الضرورية وسهر مصالحها على ذلك حسبما أفاد به بيان للوزارة.     

وتم تخصيص هذا الاجتماع الذي جرى بمقر الوزارة "للاستماع لانشغالات المهنيين  في هذا الميدان حول مسألة تسويق اغذية الانعام والدواجن" حسب نفس المصدر.

وفي هذا الصدد ذكرت مصالح الوزارة أنه تم خلال الأسبوع المنصرم تسريح 167  رخصة استيراد يتم بموجبها اقتناء 2.128.779 طن من الذرى  و 462.076 طن من الشعير و 495.514 طن من فول الصوجا و 9.041 من المكمل المعدني  الفيتاميني.

كما ذكرت بالكمية المعتبرة التي تم استيرادها بين يناير وابريل الماضي تاريخ  اخضاع المواد لنظام رخص الاستيراد والتي بلغ حجمها 1.794.750 طن من الذرى و  278.166 طن من الشعير و 501.435 طن من فول الصوجا و 20.870 طن من المكمل  المعدني الفيتاميني اضافة الى التزام الديوان الوطني لتغذية الانعام بتوفير  الحصة المخصصة له في الآجال المحددة.

وبهذا طمأنت وزارة التجارة مصنعي اغذية الدواجن والانعام ومربي الدواجن حول  توفر المواد الضرورية وسهر مصالح الوزارة على ذلك يضيف ذات البيان. 

  وكانت نتائج أشغال اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة طلبات رخص  الإستيراد للمواد و السلع الخاصة بأعلاف و تغذية الانعام و الدواجن أفرجت يوم  13 يونيو الماضي عن منح 167 رخصة من اصل 228 طلب مودع تمت دراسته لدى الأمانة  التقنية للجنة.

و اضاف البيان أن اللجنة إعتمدت في دراستها للملفات على معايير و اساليب  تقنية و موضوعية تأخذ بالحسبان منح الأولوية للمتعاملين الإقتصاديين المنتجين  لهذه الأغذية بكل شفافية و حصيلة نشاط الإنتاج و كذا نسبة التوظيف لكل متعامل 

إقتصادي,  الإستيراد و التوزيع لكل حاصل على الرخصة في المواد التالية  (الشعير, الذرى, فول الصوجا, الملركز الفيتاميني المدني).

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أعلاف: وزارة التجارة تطمئن منتجي أغذية الدواجن والأنعام حول توفر المواد الأولية
  أدرج يـوم : الإثنين, 19 حزيران/يونيو 2017 17:22     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 70 مرة   شارك

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