القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

عمليات تجارية بدون فوترة بحوالي 6 مليارات دج خلال العشرين يوم الأولى من  رمضان

  أدرج يـوم : الإثنين, 19 حزيران/يونيو 2017 16:04     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرات

 الجزائر - سجلت مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة   خلال العشرين يوما الأولى من شهر رمضان  عمليات تجارية بدون فوترة قاربت  قيمتها 6 مليارات دج في حين تم حجز سلع تجاوزت قيمتها المالية 814 مليون دج   حسبما أعلنته الوزارة في حصيلتها يوم الاثنين.

وخلال الفترة الممتدة من 27 مايو إلى 15 يونيو 2017 تم تسجيل 146.683 تدخل  مكن من تسجيل 29.847 مخالفة وتحرير 28.704 محضر  فيما بلغ عدد العينات  المقتطعة 1.427 واقتراح غلق ما لا يقل عن 1.279 محلا.

وفي مجال مراقبة الممارسات التجارية  تم إجراء 80.202 تدخل  نتج عنه معاينة  18.239 مخالفة وتحرير 17.530 محضر متابعة قضائية مع اقتراح الغلق الإداري ل  959 محل تجاري.

كما سمحت هذه التدخلات بالكشف عن مبلغ إجمالي لعدم الفوترة يقدر ب 787ر5  مليار دينار جزائري و حجز سلع بقيمة 28ر778 مليون دينار جزائري.

وأشار البيان إلى أن طبيعة المخالفات المسجلة تمثل أساسا في عدم الإعلام  بالأسعار والتعريفات (5ر55 فالمئة من مجموع المخالفات)  عدم الفوترة  (7ر12فالمئة)  معارضة الرقابة ( 86ر5 فالمئة)  ممارسة نشاط تجاري دون القيد في  السجل التجاري (64ر4 فالمئة)  ممارسة أسعار غير شرعية (2 فالمئة) وعدم تعديل  القيد في السجل التجاري (25ر2 فالمئة).

وبخصوص عمليات مراقبة الجودة وقمع الغش  قامت نفس المصالح ب 66.481 في مختلف  فضاءات التزويد نتج عنه معاينة 11.608 مخالفة و تحرير 11.174 محضر متابعة  قضائية واقتراح الغلق الإداري ل 320 محل تجاري.

كما سمحت هذه التدخلات بحجز كمية تقدر ب  82ر147 طن من السلع غير مطابقة أو  غير صالحة للاستهلاك  بقيمة مالية تقدر ب 81ر35مليون دج  سلمت منها 36ر35 طن  من السلع الصالحة للاستهلاك بقيمة مالية تقدر ب 23ر8 مليون دج وجهت إلى مراكز  المنفعة العامة.

 

وتنوعت طبيعة المخالفات المسجلة في هذا المجال حيث تمثلت اساسا في انعدام  النظافة والنظافة الصحية ( 45ر40 فالمئة من مجموع المخالفات المتعلقة بمراقبة  الجودة وقمع الغش)  عدم احترام  درجة حرارة الحفظ (23ر14 فالمئة)  حيازة وبيع  مواد غير صالحة للاستهلاك ( 73ر13 فالمئة)  انعدام الرقابة الذاتية ( 5ر8  فالمئة)  عدم مطابقة الوسم (25ر5 فالمئة)  حيازة وبيع منتوج غير مطابق (12ر5  فالمئة.

عمليات تجارية بدون فوترة بحوالي 6 مليارات دج خلال العشرين يوم الأولى من  رمضان
  أدرج يـوم : الإثنين, 19 حزيران/يونيو 2017 16:04     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات تجدد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية

18.04.23

ظاهرة الهجرة: اتخاذ إجراءات هامة نهاية مارس الماضي لتأمين الحدود