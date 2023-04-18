عمليات تجارية بدون فوترة بحوالي 6 مليارات دج خلال العشرين يوم الأولى من  رمضان

الجزائر - سجلت مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة خلال العشرين يوما الأولى من شهر رمضان عمليات تجارية بدون فوترة قاربت قيمتها 6 مليارات دج في حين تم حجز سلع تجاوزت قيمتها المالية 814 مليون دج حسبما أعلنته الوزارة في حصيلتها يوم الاثنين.

وخلال الفترة الممتدة من 27 مايو إلى 15 يونيو 2017 تم تسجيل 146.683 تدخل مكن من تسجيل 29.847 مخالفة وتحرير 28.704 محضر فيما بلغ عدد العينات المقتطعة 1.427 واقتراح غلق ما لا يقل عن 1.279 محلا.

وفي مجال مراقبة الممارسات التجارية تم إجراء 80.202 تدخل نتج عنه معاينة 18.239 مخالفة وتحرير 17.530 محضر متابعة قضائية مع اقتراح الغلق الإداري ل 959 محل تجاري.

كما سمحت هذه التدخلات بالكشف عن مبلغ إجمالي لعدم الفوترة يقدر ب 787ر5 مليار دينار جزائري و حجز سلع بقيمة 28ر778 مليون دينار جزائري.

وأشار البيان إلى أن طبيعة المخالفات المسجلة تمثل أساسا في عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات (5ر55 فالمئة من مجموع المخالفات) عدم الفوترة (7ر12فالمئة) معارضة الرقابة ( 86ر5 فالمئة) ممارسة نشاط تجاري دون القيد في السجل التجاري (64ر4 فالمئة) ممارسة أسعار غير شرعية (2 فالمئة) وعدم تعديل القيد في السجل التجاري (25ر2 فالمئة).

وبخصوص عمليات مراقبة الجودة وقمع الغش قامت نفس المصالح ب 66.481 في مختلف فضاءات التزويد نتج عنه معاينة 11.608 مخالفة و تحرير 11.174 محضر متابعة قضائية واقتراح الغلق الإداري ل 320 محل تجاري.

كما سمحت هذه التدخلات بحجز كمية تقدر ب 82ر147 طن من السلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك بقيمة مالية تقدر ب 81ر35مليون دج سلمت منها 36ر35 طن من السلع الصالحة للاستهلاك بقيمة مالية تقدر ب 23ر8 مليون دج وجهت إلى مراكز المنفعة العامة.

وتنوعت طبيعة المخالفات المسجلة في هذا المجال حيث تمثلت اساسا في انعدام النظافة والنظافة الصحية ( 45ر40 فالمئة من مجموع المخالفات المتعلقة بمراقبة الجودة وقمع الغش) عدم احترام درجة حرارة الحفظ (23ر14 فالمئة) حيازة وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك ( 73ر13 فالمئة) انعدام الرقابة الذاتية ( 5ر8 فالمئة) عدم مطابقة الوسم (25ر5 فالمئة) حيازة وبيع منتوج غير مطابق (12ر5 فالمئة.