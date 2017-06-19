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  برنامج واسع لتحسين نقل المسافرين و البضائع

  أدرج يـوم : الإثنين, 19 حزيران/يونيو 2017 15:52     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 58 مرات
  برنامج واسع لتحسين نقل المسافرين و البضائع

الجزائر  - تتطلع الحكومة في مخطط عملها من أجل تنفيذ  برنامج رئيس الجمهورية, والذي سيعرض على المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء,  إلى تجسيد برنامج واعد لتحسين نظام نقل المسافرين و البضائع قصد توفير ظروف  معيشية أمثل للمواطنين و خدمة التنمية الاجتماعية و الاقتصادية.

و في هذا الاطار ستعكف الحكومة على مواصلة إنجاز المنشآت الأساسية الكبرى  للطرق و السكك الحديدية و الموانئ و المطارات وفقا للوسائل المالية الموفرة  لهذا الغرض.

و ستسعى الحكومة إلى تجسيد إطار قانوني و تنظيمي جديد يرمي إلى المحافظة على  الاستثمارات المنجزة بشكل أفضل و تسيير عصري للمنشآت الأساسية بهدف توفير خدمة  عمومية مكيفة مع طلب متعدد الأشكال و التطلع إلى ضمان المزيد من شروط الراحة.

فيما يخص النقل البري تتطلع الحكومة إلى الحد من الفوارق الجهوية من خلال  تهيئة شبكة كفيلة بفك العزلة عن سكان الأرياف و تحسين الولوج إلى المناطق  النائية و ضمان النقل على مستوى المناطق الحدودية بالجنوب الكبير.

و في هذا الإطار سيتم الانطلاق في إنجاز برنامج خاص على مستوى الهضاب العليا يرمي إلى ترقية القدرات الرعوية و الفلاحية و كذا تحسين ظروف النقل بالجنوب و  الجنوب الكبير من خلال إنجاز منافذ إلى الطريق العابر للصحراء.

فضلا عن ذلك ستعكف الحكومة على تطوير أعمال ترمي إلى تأهيل النقل البري من  خلال تحسين احترافية المتعاملين و عصرنة المحطات و ترقية النقل متعدد الوسائط  و تعميم الترتيبات المتعلقة بمكافحة انعدام الأمن عبر الطرق و كذا اعتماد  الضبط الاقتصادي و التقني.

و في مجال النقل بالسكك الحديدية ستتخذ الحكومة كل التدابير الرامية إلى  تحسين نجاعة نظام النقل بالسكك الحديدية قصد عرض خدمات في مجال نقل المسافرين  و البضائع ذات جودة عالية من حيث الوتيرة و المدة الزمنية للنقل و النوعية  (الراحة و الموثوقية و السلامة و الأمن) مع ضمان سعر تنافسي للتمكين من نقل  أكبر قدر من المسافرين و البضائع.

و نظرا إلى أهمية النقل البحري في الاقتصاد الوطني ستعتمد الحكومة في إطار  رؤية متكاملة جملة من التدابير ذات الطابع التشريعي و التنظيمي و التقني  لإضفاء مزيد من النجاعة على النقل البحري.

و في هذا الإطار تتطلع الحكومة إلى أعمال ذات أولوية تتعلق بإقامة الشباك  الوحيد و تطوير المناطق اللوجيستية و تعزيز الأسطول الوطني لنقل المسافرين و  شحن البضائع و إطلاق الملاحة الساحلية الوطنية انطلاقا من ميناء جن جن.

أما في مجال النقل الجوي و فضلا عن تعزيز قدرات الشركات الوطنية و إتمام  إنجاز مطاري الجزائر و وهران الجديدين و ترقيتهما إلى محاور دولية فإن الحكومة  تعتزم مراجعة الإطار التنظيمي الذي يخضع له الطيران المدني من أجل تأهيله و فق  المعايير الدولية.

و في هذا الشأن سيتم القيام بعدة أعمال أهمها تعزيز الوظائف السيادية للدولة  من خلال إعداد مخطط لتطوير النقل الجوي و مراجعة الإطار التشريعي و القانوني و  التنظيمي الذي يؤطر الجوانب التقنية و الاقتصادية المتعلقة بذلك.

 

كما يتعلق الأمر بعصرنة التجهيزات و صيانتها و (منح شهادات الكفاءة لتشغيل  المطارات و خدمات الملاحة الجوية) و تحسين مردودية المطارات. 

 

 

 

 

 

 

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  برنامج واسع لتحسين نقل المسافرين و البضائع
  أدرج يـوم : الإثنين, 19 حزيران/يونيو 2017 15:52     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 58 مرة   شارك

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