  برنامج واسع لتحسين نقل المسافرين و البضائع

الجزائر - تتطلع الحكومة في مخطط عمل ها من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية, والذي سيعرض على المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء, إلى تجسيد برنامج واعد لتحسين نظام نقل المسافرين و البضائع قصد توفير ظروف معيشية أمثل للمواطنين و خدمة التنمية الاجتماعية و الاقتصادية.

و في هذا الاطار ستعكف الحكومة على مواصلة إنجاز المنشآت الأساسية الكبرى للطرق و السكك الحديدية و الموانئ و المطارات وفقا للوسائل المالية الموفرة لهذا الغرض.

و ستسعى الحكومة إلى تجسيد إطار قانوني و تنظيمي جديد يرمي إلى المحافظة على الاستثمارات المنجزة بشكل أفضل و تسيير عصري للمنشآت الأساسية بهدف توفير خدمة عمومية مكيفة مع طلب متعدد الأشكال و التطلع إلى ضمان المزيد من شروط الراحة.

فيما يخص النقل البري تتطلع الحكومة إلى الحد من الفوارق الجهوية من خلال تهيئة شبكة كفيلة بفك العزلة عن سكان الأرياف و تحسين الولوج إلى المناطق النائية و ضمان النقل على مستوى المناطق الحدودية بالجنوب الكبير.

و في هذا الإطار سيتم الانطلاق في إنجاز برنامج خاص على مستوى الهضاب العليا يرمي إلى ترقية القدرات الرعوية و الفلاحية و كذا تحسين ظروف النقل بالجنوب و الجنوب الكبير من خلال إنجاز منافذ إلى الطريق العابر للصحراء.

فضلا عن ذلك ستعكف الحكومة على تطوير أعمال ترمي إلى تأهيل النقل البري من خلال تحسين احترافية المتعاملين و عصرنة المحطات و ترقية النقل متعدد الوسائط و تعميم الترتيبات المتعلقة بمكافحة انعدام الأمن عبر الطرق و كذا اعتماد الضبط الاقتصادي و التقني.

و في مجال النقل بالسكك الحديدية ستتخذ الحكومة كل التدابير الرامية إلى تحسين نجاعة نظام النقل بالسكك الحديدية قصد عرض خدمات في مجال نقل المسافرين و البضائع ذات جودة عالية من حيث الوتيرة و المدة الزمنية للنقل و النوعية (الراحة و الموثوقية و السلامة و الأمن) مع ضمان سعر تنافسي للتمكين من نقل أكبر قدر من المسافرين و البضائع.

و نظرا إلى أهمية النقل البحري في الاقتصاد الوطني ستعتمد الحكومة في إطار رؤية متكاملة جملة من التدابير ذات الطابع التشريعي و التنظيمي و التقني لإضفاء مزيد من النجاعة على النقل البحري.

و في هذا الإطار تتطلع الحكومة إلى أعمال ذات أولوية تتعلق بإقامة الشباك الوحيد و تطوير المناطق اللوجيستية و تعزيز الأسطول الوطني لنقل المسافرين و شحن البضائع و إطلاق الملاحة الساحلية الوطنية انطلاقا من ميناء جن جن.

أما في مجال النقل الجوي و فضلا عن تعزيز قدرات الشركات الوطنية و إتمام إنجاز مطاري الجزائر و وهران الجديدين و ترقيتهما إلى محاور دولية فإن الحكومة تعتزم مراجعة الإطار التنظيمي الذي يخضع له الطيران المدني من أجل تأهيله و فق المعايير الدولية.

و في هذا الشأن سيتم القيام بعدة أعمال أهمها تعزيز الوظائف السيادية للدولة من خلال إعداد مخطط لتطوير النقل الجوي و مراجعة الإطار التشريعي و القانوني و التنظيمي الذي يؤطر الجوانب التقنية و الاقتصادية المتعلقة بذلك.

كما يتعلق الأمر بعصرنة التجهيزات و صيانتها و (منح شهادات الكفاءة لتشغيل المطارات و خدمات الملاحة الجوية) و تحسين مردودية المطارات.