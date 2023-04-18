عنابة : مركب الحديد و الصلب سيدار بالحجار ينتج يوميا 2300 طن من الفولاذ السائل الخام

عنابة - ينتج مركب الحديد والصلب سيدار الحجار بعنابة حاليا 2300 طن من الفولاذ السائل الخام يوميا حسب ما علم يوم الاثنين من خلية الاتصال لذات المركب .

ويمثل هذا المستوى من الإنتاج ما مجموعه 34 صبة فولاذ توجه للمفولذتين بالأكسجين على التوالي رقم 1 و رقم 2 اللتين تعتبران من أهم حلقات سلسلة إنتاج الحديد بهذا المركب وفق ما أشار إليه ذات المصدر.

وسجلت المفولذتين بالأكسجين لمركب الحجار خلال الأسبوع الماضي توقفا عن الاستغلال دام ثلاثة أيام وذلك لإصلاح عطب تقني من طرف فرق الصيانة التابعة للمركب لتعود سلسلة الإنتاج إلى الاستغلال بمختلف حلقاتها كما أكدت خلية الاتصال للحجار الذي أوضحت بأن عمليات تسويق منتجات المركب تشمل حاليا منتجات حديد الخرسانة و الأسلاك الحديدية .

وحددت توقعات الإنتاج بمركب الحديد والصلب سيدار الحجار لسنة 2017 بحوالي 650 ألف طن من الفولاذ السائل وذلك بعد استئناف النشاط بهذا المركب الذي توقف عن الاستغلال في الثلاثي الأخير من سنة 2015 وخضع لبرنامج استثمار استهدف في شطره الأول الفرن العالي رقم 2 الصيانة و التحديث و إعادة التأهيل .

ويرتقب زيادة قدرات إنتاج المركب من الحديد السائل بعد استكمال الشطر الثاني من برنامج الاستثمار ليتعدى 1 مليون طن استنادا لذات المصدر الذي ذكر بأن الشطرين الأول والثاني من مخطط الاستثمار خصص لهما غلاف مالي إجمالي ب 720 مليون دولار .

للتذكير يشغل مركب الحديد والصلب بالحجار الذي يتربع على 830 هكتارا ما مجموعه 4100 عامل.