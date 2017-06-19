الحكومة تتعهد بتجنيد الطاقات الشبانية قصد ترقية مساهمتهم ومشاركتهم في مسار تنمية البلاد

الجزائر- تعهدت الحكومة من خلال مخطط عمل ها الذي سيعرض يوم الثلاثاء على المجلس الشعبي الوطني بتجسيد استراتيجية تقوم على اساس "تجنيد الطاقات الشبانية قصد ترقية مساهمتهم ومشاركتهم في مسار تنمية البلاد" ومرافقة دعم الطموحات و التطلعات المشروعة لهذه الفئة من المجتمع.

وجاء التأكيد على ان هذه الاستراتيجية الموجهة لفائدة الشباب, ترتكز على "رؤية شاملة ومتكاملة", منبثقة عن "تقييم مستفيض لما هو موجود والبيئة التي تحيط بهم وهذا من خلال تحديد دعائم تدخل جديدة", حسب الوثيقة المقدمة من قبل حكومة عبد المجيد تبون.

ولعل "استحداث مجلس أعلى للشباب -الذي هو ثمرة المراجعة الدستورية الاخيرة-, يستجيب لهذا الهدف الذي يسمح بالمساهمة في تحسين آليات تشخيص وتحديد التدابير الكفيلة بتلبية انشغالات هؤلاء الشباب", يضيف نفس المصدر.

و حسب المخطط الذي يندرج في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية, فإن الحكومة ستعمل على توفير "جميع الظروف المشجعة على تحرير الطاقات بما يسمح بتفتح الشباب عبر السياسات المرتبطة بالتشغيل وترقية المقاولاتية والتربية والتكوين وممارسة الرياضة و الثقافة والترفيه".

وفي اطار الترقية والتنشيط الجواري, ستعمل الحكومة ايضا على التكفل بتطلعات الشباب على مستوى المؤسسات الشبانية وذلك بمواصلة اعادة التنظيم البيداغوجي وتنويع مدونة الانشطة المتاحة على مستواهم وتعزيز اشراك الحركة الجمعوية للشباب في تسيير فضاءات الانشطة.