المؤسسة في صميم مسعى الإنعاش الاقتصادي

الجزائر- وضعت الحكومة المؤسسة الوطنية في صميم مسعى إنعاش الاقتصاد الوطني و تنويعه حسبما جاء في مخطط عمل الحكومة حول تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي سيعرض على المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء.

و جاء في برنامج الحكومة ان "الحكومة ستضع المؤسسة الوطنية دون اي تمييز في صميم مسعى إنعاش الاقتصاد الوطني و تنويعه".

و تعتمد المحاور المقررة من الحكومة لفائدة إعادة تحويل الاقتصاد الوطني و تنويعه على إعادة تنظيم السياسات الصناعية القطاعية و مواصلة جهود الاستعاضة عن الواردات بتشجيع و حماية القطاع الإنتاجي الوطني و ترقية الشركات الناشئة و المؤسسات المصغرة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.

و ذكر المخطط أن هذا الخيار سيرتكز على مواصلة و تعزيز سياسات الدعم التي تشجع على تحسين تنافسية المؤسسات و العرض الوطني عن طريق عن طريق تحسين أجهزة الدعم المتعلقة بتخفيض نسب الفائدة و إعادة جدولة ديون المؤسسات التي تواجه صعوبات و ترقية الشراكة بين القطاعين العمومي و الخاص الوطني و الأجنبي و الاستفادة من الطلب العمومي.

و بهذا الشأن سيتم منح دعم متعدد الأشكال للقطاعات التي لها مزايا متشابهة من خلال إدماج مرحلة ما بعد إنتاج المورد الطبيعي نحو محاور لها قيمة مضافة كبيرة.

أما بخصوص الأهداف التي يجب بلوغها خلال فترة 2020-2030 فإن برنامج عمل الحكومة يشير إلى أن نمو الناتج المحلي الخام خارج المحروقات من المنتظر أن يصل 5ر6% سنويا علاوة على زيادة 3ر2 أضعاف دخل الناتج المحلي الخام عن كل نسمة و مضاعفة حصة الصناعة التحويلية فيما يخص القيمة المضافة لتصل إلى نسبة 10% من الناتج المحلي الخام في آفاق 2030.

ويهدف مخطط عمل الحكومة أيضا إلى عصرنة القطاع الفلاحي التي تسمح ببلوغ هدف الأمن الغذائي و إنجاز قدراته في تنويع الصادرات و انخفاض نسبة النمو السنوية فيما يخص الاستهلاك الداخلي للطاقة لتتمحور حول نسبة 3% إلى 4% سنويا في آفاق 2030 بفضل نموذج طاقوي جديد يرتكز على العقلانية و الفعالية الطاقوية إضافة إلى تنويع الصادرات التي تسمح بدعم تمويل النمو الاقتصادي السريع.