تأمين وفرة المياه و تحسين الكهربة و توزيع الغاز

الجزائر- تعتزم الحكومة مواصلة حشد الموارد المائية و ترشيد استعمال المياه اضافة الى تحسين نسبة الكهربة و توزيع الغاز, حسبما جاء في مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي سيقدم يوم الثلاثاء أمام المجلس الشعبي الوطني.

و بخصوص الماء تسعى الحكومة الى تجسيد هدفها المتمثل في مواصلة انجاز الاستثمارات في هذا القطاع الاستراتيجي من اجل تامين وفرة الموارد المائية عبر كل مناطق البلاد قصد تلبية الاحتياجات المتنامية باستمرار, الناجمة عن مقتضيات التنمية الاقتصادية و الرقي الاجتماعي. و في هذا الاطار ستسهر الحكومة على انتهاج سياسة ناجعة ترمي, في آن واحد الى ترشيد هذا المورد و المحافظة عليه و

تنويعه لفائدة الاجيال الصاعدة.

و يتعلق الامر برفع قدرات حشد الموارد المائية بكل اشكاله التقليدية و غير التقليدية التي سيتم تعزيزها لا سيما من خلال اتمام انجاز عدة تحويلات كبرى و عمليات جلب المياه و كذا العديد من السدود بما يسمح برفع قدرات التخزين من 7ر8 الى 9 ملايير م3.

و ستخص الاعمال ايضا اعادة تأهيل شبكات التزويد بالماء الشروب لرفع نسبة الربط و توسيعها من 98 بالمائة الى 99 بالمائة من اجل ضمان تغطية أمثل لاحتياجات السكان من الماء.

و تعتزم الحكومة ايضا اعادة تأهيل شبكات التطهير و توسيعها بما يسمح برفع نسبة الربط من 91 بالمائة الى 94 بالمائة و كذا رفع قدرات التصفية الرامية الى حماية البيئة و اعادة استعمال المياه التي تتم تصفيتها لأغراض فلاحية و صناعية و في مجال الخدمات.

و يتعلق برنامج الحكومة ايضا بمواصلة تجسيد سياسة ترشيد الموارد المائية و اقتصادها و مكافحة تبذيرها و ضرورة المحافظة عليها و حمايتها من كل اشكال التلوث, و انجاز مساحات مسقية كبرى و توسيعها و اعادة تأهيلها بحيث تتسع مساحتها من 220.000 هكتار الى 367.000 هكتار و مواصلة برنامج حماية المدن من الفيضانات.

--انتاج الكهرباء: نمو سنوي بمعدل 6ر10 بالمائة الى غاية 2021--

في مجال انتاج الكهرباء و من اجل تلبية الطلب المتنامي باستمرار سيسمح البرنامج الجاري انجازه برفع القدرات التي بلغت 18.981 ميغاواط في نهاية سنة 2016 الى 31.404 ميغاواط في نهاية سنة 2021 ما يمثل نموا سنويا متوسطا بنسبة تقدر ب6ر10 بالمائة.

و جدير بالذكر ان شبكة نقل الكهرباء و الغاز التي تكثفت اصلا, سيتم تحسينها اكثر فاكثر من اجل تلبية الطلب المتزايد في هذا المجال.

و ستحرص الحكومة على تحسين نسبة الكهربة المعتبرة التي تقدر حاليا بأزيد من 97 بالمائة من اجل تمكين المواطنين المقيمين في المناطق النائية في البلاد من الاستفادة من الكهرباء كما ستعكف على تحسين نسبة ايصال الغاز الطبيعي المقدرة ب47 بالمائة.تأمين وفرة المياه و تحسين الكهربة و توزيع الغاز (مخطط عمل الحكومة)

الجزائر- تعتزم الحكومة مواصلة حشد الموارد المائية و ترشيد استعمال المياه اضافة الى تحسين نسبة الكهربة و توزيع الغاز, حسبما جاء في مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي سيقدم يوم الثلاثاء أمام المجلس الشعبي الوطني.

و بخصوص الماء تسعى الحكومة الى تجسيد هدفها المتمثل في مواصلة انجاز الاستثمارات في هذا القطاع الاستراتيجي من اجل تامين وفرة الموارد المائية عبر كل مناطق البلاد قصد تلبية الاحتياجات المتنامية باستمرار, الناجمة عن مقتضيات التنمية الاقتصادية و الرقي الاجتماعي. و في هذا الاطار ستسهر الحكومة على انتهاج سياسة ناجعة ترمي, في آن واحد الى ترشيد هذا المورد و المحافظة عليه و

تنويعه لفائدة الاجيال الصاعدة.

و يتعلق الامر برفع قدرات حشد الموارد المائية بكل اشكاله التقليدية و غير التقليدية التي سيتم تعزيزها لا سيما من خلال اتمام انجاز عدة تحويلات كبرى و عمليات جلب المياه و كذا العديد من السدود بما يسمح برفع قدرات التخزين من 7ر8 الى 9 ملايير م3.

و ستخص الاعمال ايضا اعادة تأهيل شبكات التزويد بالماء الشروب لرفع نسبة الربط و توسيعها من 98 بالمائة الى 99 بالمائة من اجل ضمان تغطية أمثل لاحتياجات السكان من الماء.

و تعتزم الحكومة ايضا اعادة تأهيل شبكات التطهير و توسيعها بما يسمح برفع نسبة الربط من 91 بالمائة الى 94 بالمائة و كذا رفع قدرات التصفية الرامية الى حماية البيئة و اعادة استعمال المياه التي تتم تصفيتها لأغراض فلاحية و صناعية و في مجال الخدمات.

و يتعلق برنامج الحكومة ايضا بمواصلة تجسيد سياسة ترشيد الموارد المائية و اقتصادها و مكافحة تبذيرها و ضرورة المحافظة عليها و حمايتها من كل اشكال التلوث, و انجاز مساحات مسقية كبرى و توسيعها و اعادة تأهيلها بحيث تتسع مساحتها من 220.000 هكتار الى 367.000 هكتار و مواصلة برنامج حماية المدن من الفيضانات.

--انتاج الكهرباء: نمو سنوي بمعدل 6ر10 بالمائة الى غاية 2021--

في مجال انتاج الكهرباء و من اجل تلبية الطلب المتنامي باستمرار سيسمح البرنامج الجاري انجازه برفع القدرات التي بلغت 18.981 ميغاواط في نهاية سنة 2016 الى 31.404 ميغاواط في نهاية سنة 2021 ما يمثل نموا سنويا متوسطا بنسبة تقدر ب6ر10 بالمائة.

و جدير بالذكر ان شبكة نقل الكهرباء و الغاز التي تكثفت اصلا, سيتم تحسينها اكثر فاكثر من اجل تلبية الطلب المتزايد في هذا المجال.

و ستحرص الحكومة على تحسين نسبة الكهربة المعتبرة التي تقدر حاليا بأزيد من 97 بالمائة من اجل تمكين المواطنين المقيمين في المناطق النائية في البلاد من الاستفادة من الكهرباء كما ستعكف على تحسين نسبة ايصال الغاز الطبيعي المقدرة ب47 بالمائة.