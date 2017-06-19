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إدراج إصلاح جبائي لرفع الجباية العادية

  أدرج يـوم : الإثنين, 19 حزيران/يونيو 2017 14:26     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 32 مرات
إدراج إصلاح جبائي لرفع الجباية العادية

الجزائر  - ترتقب الحكومة مباشرة إصلاح النظام الجبائي  لضمان تغطية تدريجية لنفقات التسيير بإيرادات الجباية العادية التي ستأخذ في  التقدم بنسبة 11 % سنويا حسبما جاء في مخطط عمل الحكومة حول تنفيذ برنامج رئيس  الجمهورية الذي سيعرض على المجلس الشعبي الوطني الثلاثاء القادم.

و لبلوغ هذا الهدف ستقوم الحكومة بمراجعة أسس فرض الضريبة على الممتلكات و  نسب بعض الضرائب بغرض تكييفها مع مداخيل الخاضعين للضريبة في إطار المساواة و  العدالة الاجتماعية.

و يتعلق الأمر بتدعيم محاربة الاحتيال و التهرب الجبائيين و تسريع عصرنة  الإدارة الجبائية من خلال تكوين الموارد البشرية و تعميم إدخال التسيير  الإلكتروني للضريبة.

 

كما تعتزم الحكومة تدعيم القواعد التي تحكم تغطية الضريبة و تحسين التحصيل  الجبائي لاسيما الرسم على القيمة المضافة و كذا مراجعة عدد من الإعفاءات  الجبائية كما ستسعى إلى فرض الجباية على عمليات التجارة الإلكترونية و تحسين  العلاقات مع الخاضعين للضريبة من خلال مواصلة عملية تبسيط و تخفيف الإجراءات  الجبائية.

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إدراج إصلاح جبائي لرفع الجباية العادية
  أدرج يـوم : الإثنين, 19 حزيران/يونيو 2017 14:26     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 32 مرة   شارك

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