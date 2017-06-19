مواصلة تجسيد مخططات تنمية المحروقات والطاقات المتجددة

وأوضح مخطط العمل أنه "بغرض ضمان الأمن الطاقوي على المدى الطويل و البقاء فاعلا نشيطا في السوق الدولية للمحروقات تعتزم الحكومة مواصلة تجسيد مخطط تنمية فرع المحروقات".
ويرمي مخطط التنمية إلى تكثيف جهود البحث بهدف تدعيم قاعدة احتياطات المحروقات من جهة و رفع مستوى الإنتاج الأولي و كذا مواصلة تنمية قدرات التكرير و البتروكيمياء من جهة أخرى.
وهكذا فإن هدف الإنتاج الأولي المتراكم على مدى الفترة 2017-2021 سيقدر بمليار طن معادل بترول حيث سيتطور الإنتاج وفق وتيرة سنوية متوسطة بنسبة 3،7 %.
و في إطار عصرنة قدرات التكرير و تنميتها ذكرت الحكومة مشروع إنجاز مصنعين للتكرير تقدر طاقة إنتاج كل واحد منهما بخمس (5) ملايين طن سنويا و وحدة لتكسير الوقود تبلغ طاقتها أربع (4) ملايين طن سنويا و وحدتين للإصلاح التحفيزي.
وأضاف برنامج الحكومة أن هذه المشاريع ستسمح برفع إنتاج المواد المكررة بنسبة 35 % بما يضمن تلبية احتياجات السوق الوطنية و توفير فائض يوجه للتصدير.
ومن أجل الاستجابة لارتفاع الاستهلاك المتنامي للمواد المكررة من المقرر برمجة إنجاز قدرات جديدة لتخزين المحروقات و نقلها بواسطة الأنابيب. كما سيتم تعزيز شبكة محطات توزيع البنزين من خلال استكمال محطات الخدمات على مستوى الطريق السيار و إنجاز محطات كبرى.
فضلا عن ذلك ستواصل الحكومة تجسيد البرنامج الوطني للنجاعة الطاقوية و تنمية الطاقات المتجددة الذي يضعه رئيس الجمهورية في "مرتبة الأولوية الوطنية".
و يتمثل هذا البرنامج في توفير قوة ذات طابع متجدد تقدر ب 22.000 ميغاواط في آفاق 2030 بالنسبة للسوق الوطنية مع الإبقاء على خيار التصدير كهدف استراتيجي مقترنا ببرنامج صناعي و تكنولوجي لتكوين و تثمين المعارف من شأنه أن يسمح آجلا بتشغيل العبقرية المحلية الوطني و لاسيما في مجال الهندسة وإدارة المشاريع.