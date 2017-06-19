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مواصلة تجسيد مخططات تنمية المحروقات والطاقات المتجددة

  أدرج يـوم : الإثنين, 19 حزيران/يونيو 2017 12:43     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرات
مواصلة تجسيد مخططات تنمية المحروقات والطاقات المتجددة

الجزائر - تعتزم الحكومة مواصلة تجسيد مخططات تنمية  المحروقات و كذا البرنامج الوطني للنجاعة الطاقوية و تنمية الطاقات المتجددة، حسبما جاء في مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية والذي  سيقدم يوم الثلاثاء القادم أمام المجلس الشعبي الوطني. 

وأوضح مخطط العمل أنه "بغرض ضمان الأمن الطاقوي على المدى الطويل و البقاء  فاعلا نشيطا في السوق الدولية للمحروقات  تعتزم الحكومة مواصلة تجسيد مخطط  تنمية فرع المحروقات". 

ويرمي مخطط التنمية إلى تكثيف جهود البحث بهدف تدعيم قاعدة احتياطات  المحروقات من جهة  و رفع مستوى الإنتاج الأولي و كذا مواصلة تنمية قدرات  التكرير و البتروكيمياء  من جهة أخرى.

وهكذا  فإن هدف الإنتاج الأولي المتراكم على مدى الفترة 2017-2021  سيقدر  بمليار طن معادل بترول  حيث سيتطور الإنتاج وفق وتيرة سنوية متوسطة بنسبة 3،7  %.

و في إطار عصرنة قدرات التكرير و تنميتها  ذكرت الحكومة مشروع إنجاز مصنعين  للتكرير تقدر طاقة إنتاج كل واحد منهما بخمس (5) ملايين طن سنويا  و وحدة  لتكسير الوقود تبلغ طاقتها أربع (4) ملايين طن سنويا و وحدتين للإصلاح  التحفيزي.

وأضاف برنامج الحكومة  أن هذه المشاريع ستسمح برفع إنتاج المواد المكررة  بنسبة 35 % بما يضمن تلبية احتياجات السوق الوطنية و توفير فائض يوجه للتصدير.

ومن أجل الاستجابة لارتفاع الاستهلاك المتنامي للمواد المكررة  من المقرر برمجة إنجاز قدرات جديدة لتخزين المحروقات و نقلها بواسطة الأنابيب. كما سيتم  تعزيز شبكة محطات توزيع البنزين من خلال استكمال محطات الخدمات على مستوى  الطريق السيار و إنجاز محطات كبرى.

فضلا عن ذلك  ستواصل الحكومة تجسيد البرنامج الوطني للنجاعة الطاقوية و تنمية الطاقات المتجددة الذي يضعه رئيس الجمهورية في "مرتبة الأولوية الوطنية".

 

و يتمثل هذا البرنامج في توفير قوة ذات طابع متجدد تقدر ب 22.000 ميغاواط في آفاق 2030 بالنسبة للسوق الوطنية  مع الإبقاء على خيار التصدير كهدف  استراتيجي  مقترنا ببرنامج صناعي و تكنولوجي لتكوين و تثمين المعارف من شأنه  أن يسمح آجلا بتشغيل العبقرية المحلية الوطني و لاسيما في مجال الهندسة وإدارة المشاريع.

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مواصلة تجسيد مخططات تنمية المحروقات والطاقات المتجددة
  أدرج يـوم : الإثنين, 19 حزيران/يونيو 2017 12:43     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرة   شارك

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