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منح الجماعات المحلية دورا أساسيا في النشاط الاقتصادي

  أدرج يـوم : الأحد, 18 حزيران/يونيو 2017 17:01     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 25 مرات

الجزائر  - أكدت الحكومة عزمها منح الجماعات المحلية دورا  اساسيا في بعث حركية الاقتصاد الوطني من خلال ادماجها في مجهود التحول نحو  اقتصاد متنوع  متحرر من الريع البترولي  و تحويلها الى مستثمر مؤسساتي محتمل,  حسبما جاء في مخطط عمل الجهاز التنفيذي لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية الذي  سيعرض يوم الثلاثاء المقبل امام المجلس الشعبي الوطني.

و من اجل السماح لها بالمشاركة بقوة في الانتقال نحو اقتصاد متنوع  فان  الحكومة ستضع مجموعة من الاليات اللازمة ذات طابع جبائي و تسييري بشكل اساسي.

و بالتالي فان الامر يتعلق بتكييف الجباية المحلية و اعداد قانون خاص يتعلق  بالجباية المحلية  بما يسمح بتثمين قدرات كل جماعة اقليمية.

كما ستسهر الحكومة على تحسين انظمة التضامن بين الجماعات الاقليمية بتوجيهها  نحو تمويل الاستثمارات المربحة و تعزيز الجاذبية الاقتصادية للجماعات  الاقليمية.

اما الاليات الاخرى فتتعلق ايضا بتوجيه المؤسسات العمومية المحلية نحو منطق  النجاعة الاقتصادية و ترقية التسيير عن طريق الانتداب و الشراكة للمصالح  العمومية المحلية.

كما تتضمن الاجراءات  تعزيز متابعة المستثمرين و مرافقتهم من قبل الجماعات  الاقليمية.

و سيتم ايضا توسيع مجال تدخل الوكالات العقارية الولائية الى النشاطات  الاقتصادية الاكثر مردودية و اعادة النظر في مفهوم التسيير للحساب الخاص.

و تعتزم الحكومة من خلال هذه الالية تزويد الجماعات المحلية بكل الادوات التي  تسمح لها بتنمية نشاطاتها الاقتصادية بحسب قدرات و خصوصية اقاليم كل منها و  ذلك بغية الوصول الى مستويات نوعية لتكثيف الاستثمارات.

 

و بالتالي فان مخطط عمل الحكومة يؤكد بوضوح ان الجهاز التنفيذي عازم على  تحويل الجماعات المحلية الى مستثمرين مؤسساتيين محتملين سيدعمون حركية تنويع  الاقتصاد الوطني و احداث قطيعة مع عادات التسيير الاداري الخالي من أي بعد  اقتصادي.

كلـمات مفتـاحيــة :
منح الجماعات المحلية دورا أساسيا في النشاط الاقتصادي
  أدرج يـوم : الأحد, 18 حزيران/يونيو 2017 17:01     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 25 مرة   شارك

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