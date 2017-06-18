منح الجماعات المحلية دورا أساسيا في النشاط الاقتصادي

الجزائر - أكدت الحكومة عزمها منح الجماعات المحلية دورا اساسيا في بعث حركية الاقتصاد الوطني من خلال ادماجها في مجهود التحول نحو اقتصاد متنوع متحرر من الريع البترولي و تحويلها الى مستثمر مؤسساتي محتمل, حسبما جاء في مخطط عمل الجهاز التنفيذي لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية الذي سيعرض يوم الثلاثاء المقبل امام المجلس الشعبي الوطني.

و من اجل السماح لها بالمشاركة بقوة في الانتقال نحو اقتصاد متنوع فان الحكومة ستضع مجموعة من الاليات اللازمة ذات طابع جبائي و تسييري بشكل اساسي.

و بالتالي فان الامر يتعلق بتكييف الجباية المحلية و اعداد قانون خاص يتعلق بالجباية المحلية بما يسمح بتثمين قدرات كل جماعة اقليمية.

كما ستسهر الحكومة على تحسين انظمة التضامن بين الجماعات الاقليمية بتوجيهها نحو تمويل الاستثمارات المربحة و تعزيز الجاذبية الاقتصادية للجماعات الاقليمية.

اما الاليات الاخرى فتتعلق ايضا بتوجيه المؤسسات العمومية المحلية نحو منطق النجاعة الاقتصادية و ترقية التسيير عن طريق الانتداب و الشراكة للمصالح العمومية المحلية.

كما تتضمن الاجراءات تعزيز متابعة المستثمرين و مرافقتهم من قبل الجماعات الاقليمية.

و سيتم ايضا توسيع مجال تدخل الوكالات العقارية الولائية الى النشاطات الاقتصادية الاكثر مردودية و اعادة النظر في مفهوم التسيير للحساب الخاص.

و تعتزم الحكومة من خلال هذه الالية تزويد الجماعات المحلية بكل الادوات التي تسمح لها بتنمية نشاطاتها الاقتصادية بحسب قدرات و خصوصية اقاليم كل منها و ذلك بغية الوصول الى مستويات نوعية لتكثيف الاستثمارات.

و بالتالي فان مخطط عمل الحكومة يؤكد بوضوح ان الجهاز التنفيذي عازم على تحويل الجماعات المحلية الى مستثمرين مؤسساتيين محتملين سيدعمون حركية تنويع الاقتصاد الوطني و احداث قطيعة مع عادات التسيير الاداري الخالي من أي بعد اقتصادي.