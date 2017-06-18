رخص الاستيراد: وفرة في أغذية الأنعام

الجزائر- طمأن الديوان الوطني لأغذية الأنعام جميع المربين بوفرة أغذية الأنعام, حسبما أكده ل(وأج) الرئيس المدير العام للديوان صالح مدور, الذي أوضح انه من خلال منح رخص الاستيراد مؤخرا "سيبتعد القطاع بأكمله عن النشاط الموازي لأنه سيجبر على العمل في الشفافية".

و في اطار اشغال الامانة التقنية للجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة طلبات رخص استيراد الاعلاف و اغذية الانعام و الدواجن, استفادت مجموعة الديوان الوطني لاغذية الانعام من حصة معادلة ل25 بالمائة من الحاجيات الوطنية المقدرة ب2ر5 مليون طن موزعة على 4 مليون طن من الذرة و 2ر1 مليون طن من فول الصوجا, حسبما اكد ذات المسؤول.

و نظرا لوعي الديوان الوطني لأغذية الانعام بالرهانات و استعجالية ضمان التموين المنتظم للسوق بهذه المواد الحيوية بالنسبة للانعام, فقد قام فورا باطلاق برنامج استيراد طموح حيث سيتم استلامه في الايام المقبلة", حسب

ذات المسؤول.

و اعتبر ان مجموعة الديوان الوطني لأغذية الانعام التي لديها خبرة حوالي 50 سنة في هذا المجال و هي تتوفر على اكثر من 7500 عامل و 25 وحدة لصناعة اغذية الانعام و على وحداتها الخاصة في الموانيء البالغ عددها اربعة

(4) و طاقة تخزين بازيد من 240.000 طن, "حريصة على طمأنة جميع المربين الجزائريين, بتوفر اغذية الانعام".

و في هذا السياق اكد ان مخزونات اغذية الانعام الموجودة على مستوى الوحدات الجهوية للديوان الوطني لأغذية الانعام, ستكون قريبا في متناول المربين الذين عبروا عن احتياجات استعجالية, مشيرا الى اعطاء تعليمات في هذا

السياق و هذا في انتظار تجسيد البرامج الطموحة التي اطلقتها السلطات العمومية في شكل رخص استيراد ممنوحة للمتعاملين العموميين و الخواص.

و قال ذات المسؤول "لن نخسر اي يوم لوضع برنامجنا للاستيراد و الشروع في الشراء وفقا لإجراءاتنا التي تضمن نوعية المنتوج و افضل الاسعار و الحفاظ على مصالحنا".

و في هذا الاطار اضاف ان البرنامج مثلما حددته السلطات العمومية قد راعى الاحتياجات الوطنية و لم يتم تقليصه حيث انه تم تحديد حصص الرخص الممنوحة للديوان الوطني لأغذية الانعام وفقا لطاقات انتاجه المتراوحة بين 2ر1 مليون و 5ر1 مليون طن".

للتذكير أفرجت نتائج أشغال اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة طلبات رخص الإستيراد للمواد و السلع الخاصة بأعلاف و تغذية الانعام و الدواجن مؤخرا عن منح 167 رخصة من اصل 228 طلب مودع تمت دراسته لدى الأمانة التقنية للجنة.

و اضاف البيان أن اللجنة إعتمدت في دراستها للملفات على معايير و اساليب تقنية و موضوعية تراعي منح الأولوية للمتعاملين الإقتصاديين المنتجين لهذه الأغذية بكل شفافية و حصيلة نشاطات الإستيراد و التوزيع لكل حاصل على الرخصة في المواد التالية (الشعير, الذرة, فول الصوجا, المركز الفيتاميني المعدني) حسبما اوضح بيان لوزارة التجارة.

فبالنسبة لحصة الشعير تم منح 42 رخصة لاستيراد لكمية مقدرة ب 462.076 طن كما تم منح الأولوية للديوان الوطني لأغذية الأنعام والديوان الوطني للحبوب والبقول الجافة.

اما الذرة فتم منح 60 رخصة لاستيراد كمية مقدرة ب 2.145.321 طن بمن فيهم الديوان الوطني لأغذية الأنعام.

و بخصوص المركز الفيتاميني المعدني تم منح 28 رخصة لاستيراد كمية مقدرة ب 9.041 طن.