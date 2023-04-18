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عدل: التوقيع على اتفاقية بين وزارة السكن و القرض الشعبي الجزائري لتمويل 120.000 سكن

  أدرج يـوم : الخميس, 15 حزيران/يونيو 2017 12:46     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 50 مرات
عدل: التوقيع على اتفاقية بين وزارة السكن و القرض الشعبي الجزائري لتمويل 120.000 سكن

الجزائر- وقعت وزارة السكن والعمران والمدينة يوم  الخميس بالجزائر اتفاقية اطار مع القرض الشعبي الجزائري والصندوق الوطني للسكن   لتمويل برنامج 120.000 سكن بصيغة بيع بالإيجار عدل بقيمة مالية تقدر بنحو 329  مليار دج.

ووقع الاتفاقية كل من مدير عام السكن بالوزارة كمال ناصري والرئيس المدير  العام للقرض الشعبي الجزائري عمر بودياب والمدير العام للصندوق الوطني للسكن  أحمد بلعياط.

وعقب التوقيع أوضح وزير السكن والعمران والمدينة يوسف شرفة أنه سيتم "الشروع  في انجاز هذا البرنامج بعد شهر رمضان على أن يمتد بين 12 و18 شهرا".

وقال "نطمئن جميع مكتتبي عدل أنه سيتم احترام آجال التنفيذ. هذا المشروع  يندرج ضمن برنامج رئيس الجهورية وهو أولوية وطنية" مضيفا أن قطاع السكن لا  يسجل حاليا "اي دين" اتجاه المقاولين باستثناء مستحقات شهر يونيو الجاري والتي  سيتم "تسديدها قريبا".   

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عدل: التوقيع على اتفاقية بين وزارة السكن و القرض الشعبي الجزائري لتمويل 120.000 سكن
  أدرج يـوم : الخميس, 15 حزيران/يونيو 2017 12:46     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 50 مرة   شارك

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