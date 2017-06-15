سوناطراك: الإبقاء على الاستثمارات مع إعادة النظر في تخطيطها 

وهران - أكد الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المؤمن ولد قدور يوم الأربعاء بوهران أنه سيتم الإبقاء على استثمارات المجمع مع إعادة النظر في تخطيطها."سنبقي على استثمارات المجمع ولكن يجب إعادة النظر في تخطيطها لا سيما من حيث الأولوية" حسبما أوضح نفس المسئول في تصريح ل/وأج/ على هامش زيارة عمل الى وهران.

وأكد بالمناسبة برنامج ال 50 مليار دولار لاستثمارات المجمع للسنوات الخمسة القادمة قائلا "سنقوم ربما بإعادة النظر في بعض أنواع الاستثمارات".

وفيما يخص معامل التكرير الجديدة يرتقب السيد ولد قدور تنفيذ المخطط المعني في إطار الأولوية معتبرا بأنه سيرى إمكانية تجسيد مجموع معامل التكرير الخمسة أو جزء منها.

وقد تم اختيار انجاز معمل التكرير لحاسي مسعود كأولوية في هذا المخطط حسبما تم إبرازه في عرض حول أفاق تطوير استثمارات نشاط المصب خلال لقاء الرئيس المدير العام لسوناطراك مع اطارات هذا النشاط الكائن مقره بوهران. ويأتي بعده معملي تيارت وبسكرة في مرحلة ثانية.

ومن جهة أخرى أشار السيد ولد قدور الى أن مجمعه البترولي قد تمكن لحد الآن من تسوية خمسة نزاعات من مجموع 13 قائلا "إننا نسهر على تسوية هذا النوع من الوضعيات لأننا بحاجة للعمل مع الشركاء الأجانب".

وكان الرئيس المدير العام لسوناطراك قد أشرف بمناسبة زيارته للمنطقة البتروكيميائية لأرزيو على وضع الحجر الأساس لمشروع تحويل موقع عتاد شحن الوقود المتواجد بموقع بالقرب من المدخل الجديد للمنطقة البتروكيميائية.

ويسمح هذا المشروع الرامي إلى ضمان شحن أكثر من 1 مليون طن من الوقود (بنزين ومازوت) سنويا بالمطابقة مع متطلبات ومعايير الأمن في الأوساط البتروكيميائية. وسيجنب تنقل أزيد من 500 شاحنة ذات صهريج داخل المنطقة حيث تعتبر إجراء وقائي ضد الحوادث.