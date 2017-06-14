 سوناطراك : إستراتيجية لتخطيط مستقبل المجمع

وهران - يجري التفكير لإعداد استراتيجية تتيح لمجمع سوناطراك التخطيط لمستقبله في أفاق 10 سنوات إلى 15 سنة القادمة حسبما أعلن اليوم الأربعاء بوهران الرئيس المدير العام للمجمع.

"إننا نعمل على إعداد استراتيجية ترمي إلى التخطيط لمستقبل مجمعنا البترولي وفقا لمتطلبات التطوير وفعالية المجمع نفسه وللوطن" كما أبرز عبد المؤمن ولد قدور خلال زيارة عمل قام بها إلى المنطقة البتروكيمائية لأرزيو.

"يتعين أن نعلم كيف ستكون في 2030. وإذا سنطور البتروكيميائي أو إذا سنبيع غازنا في حالته الخام" حسبما أشار إليه السيد ولد قدور مضيفا "عندما تكون لدينا الأجوبة لهذه الأسئلة سنضع التنظيم اللازم لبلوغ هذا الهدف".

وسيتم استلام نتائج هذا التفكير للمشروع قبل نهاية العام الجاري يضيف الرئيس المدير العام لسوناطراك مشيرا في تصريح ل/وأج بأنه تم إنشاء مجموعة عمل للتفكير حول قواعد هذه الاستراتيجية.

وتأسف السيد ولد قدور خلال تقييم موجز للمجمع بعد ثلاثة أشهر من تعيينه على رأسه عن غياب ديناميكية للاتصال التفاعلي بداخل هياكل المجمع وكذا غياب نظام للإعلام الذي أضحى إنشاءه بسونطراك "أكثر من ضرورة".

وقد زار الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عدة تجهيزات بتروكيميائية بمنطقة أرزيو تتعلق بالإنتاج والتمييع والتكرير ونقل المحروقات قبل أن يترأس جلسة عمل مع إطارات نشاط المصب المتواجد مقره بوهران.

سوناطراك: الإبقاء على الاستثمارات مع إعادة النظر في تخطيطها

و أكد الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المؤمن ولد قدور اليوم الأربعاء بوهران أنه سيتم الإبقاء على استثمارات المجمع مع إعادة النظر في تخطيطها."سنبقي على استثمارات المجمع ولكن يجب إعادة النظر في تخطيطها لا سيما من حيث الأولوية" حسبما أوضح نفس المسئول في تصريح ل/وأج/ على هامش زيارة عمل إلى وهران.

وأكد بالمناسبة برنامج ال 50 مليار دولار لاستثمارات المجمع للسنوات الخمسة القادمة قائلا "سنقوم ربما بإعادة النظر في بعض أنواع الاستثمارات".

وفيما يخص معامل التكرير الجديدة يرتقب السيد ولد قدور تنفيذ المخطط المعني في إطار الأولوية معتبرا بأنه سيرى إمكانية تجسيد مجموع معامل التكرير الخمسة أو جزء منها.

وقد تم اختيار انجاز معمل التكرير لحاسي مسعود كأولوية في هذا المخطط حسبما تم إبرازه في عرض حول أفاق تطوير استثمارات نشاط المصب خلال لقاء الرئيس المدير العام لسوناطراك مع إطارات هذا النشاط الكائن مقره بوهران. ويأتي بعده معملي تيارت وبسكرة في مرحلة ثانية.

ومن جهة أخرى أشار السيد ولد قدور إلى أن مجمعه البترولي قد تمكن لحد الآن من تسوية خمسة نزاعات من مجموع 13 قائلا "إننا نسهر على تسوية هذا النوع من الوضعيات لأننا بحاجة للعمل مع الشركاء الأجانب".

وكان الرئيس المدير العام لسوناطراك قد أشرف بمناسبة زيارته للمنطقة البتروكيميائية لأرزيو على وضع الحجر الأساس لمشروع تحويل موقع عتاد شحن الوقود المتواجد بموقع بالقرب من المدخل الجديد للمنطقة البتروكيميائية.

ويسمح هذا المشروع الرامي إلى ضمان شحن أكثر من 1 مليون طن من الوقود (بنزين ومازوت) سنويا بالمطابقة مع متطلبات ومعايير الأمن في الأوساط البتروكيميائية. وسيجنب تنقل أزيد من 500 شاحنة ذات صهريج داخل المنطقة حيث تعتبر إجراء وقائي ضد الحوادث.