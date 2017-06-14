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فرص الاستثمار في السوق الجزائرية هامة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 حزيران/يونيو 2017 18:08     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 13 مرات

عين الدفلى - تسعى اندونيسيا إلى البحث في الاستثمار في  السوق الجزائرية نظرا لفرص الاستثمار الهامة المتوفرة بها  حسبما أكدته اليوم الأربعاء بعين الدفلى سفيرة اندونيسيا بالجزائر سفيرا  ماشروزاه.

 وأوضحت السيدة ماشروزاه التي كانت تزور المنطقة الصناعية لعين الدفلى في  إطار زيارة استشرافية للولاية بدعوة من الغرفة المحلية للتجارة و الصناعة أن  "القدرات التي تمتلكها الجزائر في مجال الاستثمار هامة جدا و تلفت الأنظار  إليها".

وأشارت إلى أن التعاون الاقتصادي بين البلدين "يجب أن يعكس العلاقات الثنائية  الجيدة" مؤكدة استعداد بلادها لإفادة الجزائر بخبرة الشركات الاندونيسية  الكبرى في مختلف المجالات.

وزارت الدبلوماسية الاندونيسية التي كانت مرفوقة بالسلطات المحلية مؤسستين  أجنبيتين مختصتين في صناعة الألمنيوم و الكوابل وتلقت شروحات معمقة حول قدرات  إنتاجهما.

وانبهرت السفيرة بالمستوى التكنولوجي الذي تم بلوغه مشيدة ببذل الجزائر كل  جهودها لرفع الصعوبات التي تواجه المستثمرين الأجنبيين.

وعلى مستوى القطب الحضري بعين الدفلى الواقع عند المدخل الشرقي للمدينة زارت  ضيفة الولاية الموقع الذي سيحتضن سكنات البيع بالإيجار مؤكدة أن مسؤولي  المؤسسة المتخصصة في البناء (ويكام) الذين رافقوها في هذه الزيارة مستعدين  لإنجاز 1000 وحدة.

من جهة أخرى، رافعت السيدة ماشروزاه من أجل إنجاز مشاريع في مجال تربية  المائيات نظرا للطابع الفلاحي للولاية و احتوائها على العديد من السدود  المائية.

 

وبمليانة توجهت لمصنع الأسلحة و متحف الأمير عبد القادر معربة عن أملها في  استلهام الشباب الجزائري من إنجازات هذا البطل الفذ.

فرص الاستثمار في السوق الجزائرية هامة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 حزيران/يونيو 2017 18:08     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 13 مرة   شارك

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