عيد الفطر: تسخير أزيد من 35.800 تاجر لضمان المداومة خلال عيد الفطر

الجزائر- أعلنت وزارة التجارة عن تسخير 35.876 تاجر (مقابل 33.776 في 2016) بمناسبة عيد الفطر 2017 وذلك بهدف ضمان تموين منتظم للمواطنين من المنتوجات والخدمات ذات الاستهلاك الواسع حسب بيان الوزارة يوم الاربعاء.

وقال البيان أن برنامج المداومة هذا يتضمن 4.745 خباز و22.833 تاجر في المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه وأيضا 8.145 آخرين في نشاطات مختلفة. كما أكد ذات المصدر على أن وحدات انتاجية سيشملها البرنامج خلال نفس الفترة ويبلغ عددها 453 وحدة انتاجية منها 131 ملبنة 282 مطحنة و40 وحدة مياه معدنية.

ولضمان تطبيق هذا البرنامج أكدت الوزارة أنها ستقوم بتسخير 2.142 عون مراقبة عبر كامل التراب الوطني مذكرة اعتمادها على مساهمة التجار من أجل تموين المواطنين بالمواد ذات الاستهلاك الواسع خلال المناسبات والأعياد الوطنية والدينية .

وبدأ تطبيق مداومة التجار خلال الأعياد الرسمية الوطنية والدينية منذ سنة 2012 بعد تعديل قانون 08/04 المحدد لشروط ممارسة النشاطات التجارية والبدء بالعمل بإجراءات تفرض التجار على ضمان المداومة خلال هذه الأعياد.

ويتضمن القانون إجراءات عقابية غرامات مالية ومتابعات قضائية ضد كل من لا يطبق الإجراء حيث يتضمن قانون 06/13 الخاص بشروط ممارسة النشاطات التجارية إمكانية غلق المحلات التجارية لمدة شهر مع غرامة مالية تتراوح بين 30.000 و200.000 دج ضد المخالفين.