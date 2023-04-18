القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

عيد الفطر: تسخير أزيد من 35.800 تاجر لضمان المداومة خلال عيد الفطر

  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 حزيران/يونيو 2017 15:25     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 18 مرات
عيد الفطر: تسخير أزيد من 35.800 تاجر لضمان المداومة خلال عيد الفطر

الجزائر- أعلنت وزارة التجارة عن تسخير 35.876 تاجر  (مقابل 33.776 في 2016) بمناسبة عيد الفطر 2017 وذلك بهدف ضمان تموين منتظم  للمواطنين من المنتوجات والخدمات ذات الاستهلاك الواسع  حسب بيان الوزارة يوم  الاربعاء.

وقال البيان أن برنامج المداومة هذا يتضمن  4.745 خباز و22.833 تاجر في  المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه وأيضا 8.145 آخرين في نشاطات مختلفة.   كما أكد ذات المصدر على أن وحدات انتاجية سيشملها البرنامج خلال نفس الفترة  ويبلغ عددها 453 وحدة انتاجية منها 131 ملبنة  282 مطحنة و40 وحدة مياه  معدنية.

ولضمان تطبيق هذا البرنامج  أكدت الوزارة أنها ستقوم بتسخير 2.142 عون مراقبة  عبر كامل التراب الوطني  مذكرة اعتمادها على مساهمة التجار من أجل تموين  المواطنين بالمواد ذات الاستهلاك الواسع خلال المناسبات والأعياد الوطنية  والدينية .

وبدأ تطبيق مداومة التجار خلال الأعياد الرسمية الوطنية والدينية منذ سنة  2012  بعد تعديل قانون 08/04 المحدد لشروط ممارسة النشاطات التجارية  والبدء  بالعمل بإجراءات تفرض التجار على ضمان المداومة خلال هذه الأعياد.

ويتضمن القانون إجراءات عقابية  غرامات مالية  ومتابعات قضائية ضد كل من لا  يطبق الإجراء حيث يتضمن قانون 06/13 الخاص بشروط ممارسة النشاطات التجارية  إمكانية غلق المحلات التجارية لمدة شهر مع غرامة مالية تتراوح بين 30.000  و200.000 دج ضد المخالفين.

كلـمات مفتـاحيــة :
عيد الفطر: تسخير أزيد من 35.800 تاجر لضمان المداومة خلال عيد الفطر
  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 حزيران/يونيو 2017 15:25     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 18 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات تجدد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية

18.04.23

ظاهرة الهجرة: اتخاذ إجراءات هامة نهاية مارس الماضي لتأمين الحدود