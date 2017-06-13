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دعوة إلى مضاعفة الجهود لتجسيد برنامج مليوني هكتار مسقية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 حزيران/يونيو 2017 17:36     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 64 مرات
دعوة إلى مضاعفة الجهود لتجسيد برنامج مليوني هكتار مسقية

 

 

الشلف -  دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد  القادر بوعزقي، اليوم الثلاثاء بالشلف جميع ولايات البلاد إلى مضاعفة جهودها  لتجسيد برنامج مليوني (2) هكتار من الأراضي الفلاحية المسقية قصد الرفع من  المردودية وزيادة الصادرات.

 

وأوضح السيد بوعزقي في تصريحات صحفية على هامش زيارة عمل وتفقد لولاية الشلف، أنه "يتعين على كل الولايات القيام بمجهودات اكبر لتوسيع رقعة الأراضي  الفلاحية المسقية والمقدرة حاليا ب1,2 مليون هكتار".

 

وأضاف في هذا الصدد بأن تحقيق هذا الهدف الخماسي من شأنه بلوغ الاكتفاء الذاتي في عدد هام من المنتجات الفلاحية والرفع من الصادرات الفلاحية.

 

وصرح قائلا: "ستسهر الحكومة على تجسيد هذا البرنامج وسنعمل على جعلها أولوية  وطنية".

 

وعلى سبيل المثال  لا تتجاوز المساحة المسقية في ولاية الشلف 13 بالمائة من  إجمالي الأراضي الصالحة للفلاحة والمقدرة ب200 الف هكتار، حسب الوزير.

 

ومنذ 2001  تم منع حفر الآبار في الشلف مما عرقل بلوغ أهداف الولاية في مجال السقي.

 

غير أن والي السلف قرر مؤخرا رفع هذا المنع ومنح رخص حفر  مما سياسهم في الرفع من المساحة المسقية ب5 آلاف هكتار بغضون 2019.

 

وشدد الوزير في ذات السياق على ضرورة زيادة مساحة الأراضي المسقية في مجال زراعة الحبوب للرفع من المردودية حيث تم تسجيل 60 قنطار في الهكتار الواحد  بالنسبة للأراضي المسقية.

 

وفي رده على سؤال حول توقعاته لإنتاج حملة الحبوب لهذا الموسم 2016/2017، اعتبر الوزير ان الحصاد سيكون أفضل من الموسم الماضي.

 

وفيما يتعلق بشعبة الحليب  اعتبر أن الكميات المنتجة سنويا من الحليب الطازج (900 مليون لتر) غير كافية مذكرا أن الحد من واردات غبرة الحليب يتطلب جهدا  أكبر في الانتاج والجمع.

 

من جهة أخرى، دعا الوزير من المتعاملين والمسؤولين المحليين زيادة حجم  الاستثمارات في مجال التوضيب والتعليب والتخزين بالنظر للعجز "الكبير" الذي  تسجله الجزائر في هذا المجال متأسفا على نقص الإعلام بخصوص التسهيلات والمزايا  التي تمنحها الدولة للمستثمرين.

 

وقام الوزير خلال خرجته الاولى منذ تعيينه على رأس القطاع بتفقد عدة مشاريع  فلاحية في أربعة بلديات من ولاية الشلف من بينها الأرضية اللوجيستيكية (تبريد   الفرز  التوضيب) بوادي الفضة وكذا ستثمرة فلاحية خاصة بلبيض مجاجة أين تم إطلاق موسم الحصاد والدرس في الولاية.

 

وفي اولاد فارس، أشرف الوزير على دخول محطة لمعالجة بذور الحبوب حيز الخدمة  وعلى توزيع معدات فلاحية على مزارعي الحبوب.

 

أما في بلدية المرسى،  زار الوزير مزرعة لرتبية المائيات كما دشن سوقا للجملة  لبيع الأسماك.

 

يذكر أن ولاية الشلف - وهي التاسعة وطنيا في مجال الانتاج الفلاحي- تشتهر  بإنتاجها في مجالات الحمضيات  الاشجار المثمرة  الزيوت  الخضر  الطماطم  الصناعية والحبوب.

وتقدر قيمة الانتاج الفلاحي للولاية ب46,8 مليار دج في 2016 بزيادة قدرها 6,3  بالمائة على أساس سنوي بينما يبلغ عدد عمال القطاع الفلاحي 9.000 عامل في 2016  مقارنة ب5.730 عامل في 2000. 

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دعوة إلى مضاعفة الجهود لتجسيد برنامج مليوني هكتار مسقية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 حزيران/يونيو 2017 17:36     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 64 مرة   شارك

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