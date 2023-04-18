منح  167 رخصة لإستيراد الأعلاف وتغذية الأنعام و الدواجن 

الجزائر - أفرجت نتائج أشغال اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة طلبات رخص الإستيراد للمواد و السلع الخاصة بأعلاف و تغذية الانعام و الدواجن عن منح 167 رخصة من اصل 228 طلب مودع تمت دراسته لدى الأمانة التقنية للجنة، حسبما كشف عنه اليوم الثلاثاء بيان لوزارة التجارة.

وأضاف البيان أن اللجنة إعتمدت في دراستها للملفات على معايير وأساليب تقنية و موضوعية تأخذ بالحسبان منح الأولوية للمتعاملين الإقتصاديين المنتجين لهذه الأغذية بكل شفافية و حصيلة نشاط الإنتاج و كذا نسبة التوظيف لكل متعامل إقتصادي، الإستيراد والتوزيع لكل حاصل على الرخصة في المواد التالية (الشعير، الذرى، فول الصوجا، الملركز الفيتاميني المدني) يضيف البيان.

فبالنسبة لحصة الشعير تم منح 42 رخصة لاستيراد لكمية مقدرة ب 462.076 طن كما تم منح الأولوية للديوان الوطني لتغذية الأنعام والديوان الوطني للحبوب والبقول الجافة.

أما الذرى فتم منح 60 رخصة لاستيراد كمية مقدرة ب 2.145.321 طن بمن فيهم الديوان الوطني لتغذية الأنعام.

وفيما يخص فول الصوجا تم منح37 رخصة لاستيراد كمية مقدرة ب 490.514 طن بمن فيهم الديوان الوطني لتغذية الأنعام.

وبخصوص المركز الفيتاميني المعدني تم منح 28 رخصة لاستيراد كمية مقدرة ب 9.041 طن.