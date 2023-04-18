القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

منح  167 رخصة لإستيراد الأعلاف وتغذية الأنعام و الدواجن 

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 حزيران/يونيو 2017 16:52     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 47 مرات
منح  167 رخصة لإستيراد الأعلاف وتغذية الأنعام و الدواجن 

الجزائر - أفرجت نتائج أشغال اللجنة الوزارية المشتركة  المكلفة بدراسة طلبات رخص الإستيراد للمواد و السلع الخاصة بأعلاف و تغذية  الانعام و الدواجن عن منح 167 رخصة من اصل 228 طلب مودع تمت دراسته لدى  الأمانة التقنية للجنة، حسبما كشف عنه اليوم الثلاثاء بيان لوزارة التجارة.

وأضاف البيان أن اللجنة إعتمدت في دراستها للملفات على معايير وأساليب  تقنية و موضوعية تأخذ بالحسبان منح الأولوية للمتعاملين الإقتصاديين المنتجين لهذه الأغذية بكل شفافية و حصيلة نشاط الإنتاج و كذا نسبة التوظيف لكل متعامل إقتصادي، الإستيراد والتوزيع لكل حاصل على الرخصة في المواد التالية  (الشعير، الذرى، فول الصوجا، الملركز الفيتاميني المدني) يضيف البيان.

فبالنسبة لحصة الشعير تم منح 42 رخصة لاستيراد لكمية مقدرة ب 462.076 طن كما  تم منح الأولوية للديوان الوطني لتغذية الأنعام والديوان الوطني للحبوب  والبقول الجافة.

أما الذرى فتم منح 60 رخصة لاستيراد كمية مقدرة ب 2.145.321 طن بمن فيهم  الديوان الوطني لتغذية الأنعام.

وفيما يخص فول الصوجا تم منح37 رخصة لاستيراد كمية مقدرة ب 490.514 طن بمن  فيهم الديوان الوطني لتغذية الأنعام.

 

وبخصوص المركز الفيتاميني المعدني تم منح 28 رخصة لاستيراد كمية مقدرة ب  9.041 طن. 

كلـمات مفتـاحيــة :
منح  167 رخصة لإستيراد الأعلاف وتغذية الأنعام و الدواجن 
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 حزيران/يونيو 2017 16:52     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 47 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات تجدد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية

18.04.23

ظاهرة الهجرة: اتخاذ إجراءات هامة نهاية مارس الماضي لتأمين الحدود