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قيتوني يتباحث فرص التعاون الطاقوي مع سفراء بلجيكا والإمارات

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 حزيران/يونيو 2017 07:35     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرات
قيتوني يتباحث فرص التعاون الطاقوي مع سفراء بلجيكا والإمارات

الجزائر - استقبل وزير الطاقة مصطفى قيتوني  الاثنين  بالجزائر  سفراء دول بلجيكا بيار غيون  والإمارات العربية المتحدة أحمد علي  ناصر زعابي أين بحث معهما فرص التعاون في مجال الطاقة  حسبما أعلنته الوزارة في بيان.

واستعرض الوزير وسفير بلجيكا علاقات التعاون الثنائية بين الجزائر وبلجيكا  وكذلك فرص الاستثمار في مجالات الطاقة والمحروقات  يضيف البيان.

وتم خلال هذا اللقاء التطرق إلى العديد من مجالات التعاون منها ضرورة تبادل  الخبرات والمعارف خصوصا فيما يتعلق بإدخال الطاقات المتجددة في الشبكات  الكهربائية وأيضا تسويق الغاز الطبيعي المسال وآليات سير والمشاركة في الأسواق  الفورية.

 وتناول لقاء السيد قيتوني والسفير الإماراتي موضوع تطور سوق البترول ودور  الدول المنتجة  الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة الدول المنتجة للبترول (أوبك)   في استقرارها على المديين المتوسط والبعيد.

وألح الطرفان أيضا على ضرورة تدعيم التعاون الثنائي بين البلدين في مجال  الطاقة واستغلال فرص الاستثمار خاصة في مجال التنقيب وتطوير قدرات الانتاج من  المحروقات. 

كما تم التطرق أيضا إلى مواضيع أخرى في مجال التعاون مرتبطة بالطاقات  المتجددة  التكوين  وتبادل الخبرات بين البلدين  يضيف البيان.

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قيتوني يتباحث فرص التعاون الطاقوي مع سفراء بلجيكا والإمارات
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 حزيران/يونيو 2017 07:35     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرة   شارك

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