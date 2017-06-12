السيد نسيب يشدد على ضرورة تزويد كاف بالماء الشروب

الجزائر- أمر وزير الموارد المائية حسين نسيب اليوم الإثنين مسؤولي القطاع بالسهر على السير الحسن للخدمة العمومية للمياه وهذا لضمان تزويد كافي ومنتظم بالماء الشروب للمواطن خصوصا في الفترة الصيفية حسبما أفاد به بيان للوزارة.

ووجه السيد نسيب هذه التعليمات خلال ترأسه للقاء مع الإطارات المركزية والمحلية للجزائرية للمياه وكذا المؤسسات التابعة للقطاع (سيال وسيور وسياكو) بمركز التكوين في مهن المياه بالشراربة (العاصمة).

وبعد تناوله لمختلف مهام الخدمة العمومية للمياه قدم السيد نسيب توجيهات بضرورة السير الحسن للخدمة العمومية للمياه قصد ضمان تزويد كاف ومنتظم بالمياه الشروب للمواطن خصوصا في الفترة الصيفية التي تتزامن من شهر رمضان المعظم والإحتفال بعيد الفطر وعيد الأضحى اين يقوى الطلب على المياه.

وتتمثل توجيهات الوزير في تعليمات ذات طبيعة تنظيمية وتقنية والتي سيتم تقييم تطبيقها يوميا عن طريق برنامج متابعة وضع خصيصا لها.