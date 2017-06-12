بورصة الجزائر: الموافقة على إطلاق قرض سندي لفائدة "مغرب ليزينغ الجزائر"

الجزائر- صادقت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها يوم الأربعاء الماضي على مذكرة اعلامية تتعلق بإطلاق قرض سندي مؤسساتي لفائدة "مغرب ليزينغ الجزائر بقيمة ملياري دينار (2) ، حسب ما أكدته هذه اللجنة في بيان لها اليوم الاثنين.

وبلغ عدد السندات التي ستصدر 200.000 سند بحد ادني قيمته 10.000 دينار للسند الواحد، حسب ما اكدته هذه المؤسسة البنكية.

وتم تحديد فترة نضج هذه السندات بخمس سنوات مع تخميد سنوي ثابت 5 /1 من المجموع المشترك، حسب نفس المصدر.

فيما يخص نسب الفائدة المدفوعة للمشتركين، ستكون تدريجية من 4 بالمائة خلال السنة الاولى وب5 ر4 بالمئة في السنة الثانية وب5 بالمئة للسنة الثالثة وب 75 ر5 بالمئة في السنة الرابعة وب 5 ر6 في السنة الخامسة.

والمشتركون المعنيون بهذا القرض هم البنوك والمؤسسات المالية والمستثمرين المؤسساتيين الاخرين فقط.

و أضاف البيان انه لا يوجد اي ضمان على هذا القرض عاد التعهد لصالح مجموع المكتتبين والمتعلق بالأوراق المسحوبة على زبائن "مغرب ليزينغ" والمودعة في حساب مفتوح لدى بنك "بي ان بي باريبا الجزائر".

ويغطي هذا التعهد طيلة فترة القرض 120 بالمئة من القيمة الاصلية ومن قيمة القسيمة.

وكانت شركة "مغرب ليزينغ الجزائر" وهي مؤسسة مالية مختصة في البيع بالإيجار تأسست في 2006 براس مال 5 ر3 مليار دينار قد اطلقت قرض سندي في 2015 .